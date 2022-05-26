Победители премии «Предприниматель ГОроДА» посетили Казань

Победителей определяли в шести номинациях: «Креативный бизнес в сфере цифровых технологий», «Самозанятые», «Эко-бизнес и бизнес в сфере социальных услуг», «Бизнес в сфере производства», «Развиваю бизнес в другой сфере», «Бизнес в сфере торговли». Все они приняли участие в бизнес-миссии в Казани.