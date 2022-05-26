Победители премии «Предприниматель ГОроДА» посетили Казань

Победителей определяли в шести номинациях: «Креативный бизнес в сфере цифровых технологий», «Самозанятые», «Эко-бизнес и бизнес в сфере социальных услуг», «Бизнес в сфере производства», «Развиваю бизнес в другой сфере», «Бизнес в сфере торговли». Все они приняли участие в бизнес-миссии в Казани.
Александр Осминин, управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства:
«Основная задача премии показать успешных предпринимателей, которые сумели развить свой бизнес в сегодняшних экономических условиях. Тур в Казань – этап премии «Предприниматель ГОроДа», во время которого победители могли познакомились с казанским бизнесом, инструментами, которые используют местные предприниматели».
Напомним, решение об учреждении ежегодной региональной премии для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых было совместно принято региональным Фондом поддержки предпринимательства, Омским отделением ПАО Сбербанк и Омским региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке Правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».
Программа, подготовленная принимающей стороной, отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк, включала в себя посещение производственных площадок динамично развивающихся компаний республики: «Polimerka116» и завода «СафПласт». Обсудить подготовку ИТ-специалистов, а также передовые цифровые технологии предприниматели смогли в Школе 21 и самом молодом городе страны – Иннополисе.
«В этом году в Премии приняли участие уже 750 омских предпринимателей и самозанятых, это в полтора раза больше, чем в прошлом году, — уточнил управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк Сергей Коновалов. — Для нас это лучшее свидетельство того, что проект нужен и востребован местным бизнес-сообществом. Как мы и рассчитывали, он становится хорошей омской традицией».
Помимо участия в бизнес-миссии, как и в прошлом году, лидеры номинаций приняли участие в наставнических сессиях с членами Наблюдательного совета Премии и выбрали одну из услуг по продвижению от Фонда поддержки предпринимательства.
«Посещение компаний других регионов — это хорошая идея, которую мы заложили в концепцию Премии. Поездки позволяют по-иному увидеть свой бизнес, понять слабые и сильные стороны в бизнес-процессах своей компании, ее стратегии, — добавил председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Дерябин. — В прошлом году участники были в Новосибирске, в этот раз мы предложили не менее интересные бизнесы Казани. Кстати, как и в прошлом году, всестороннюю помощь нам оказало местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».