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Posted 25 мая 2022, 11:35

Published 25 мая 2022, 11:35

Modified 25 мая 2022, 11:35

Updated 25 мая 2022, 11:35

В минтруда Омской области назначили молодого замминистра

25 мая 2022, 11:35

В минтруда Омской области назначили нового замминистра

Чиновника утвердили на заседании кабмина 25 мая.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на сегодняшнем заседании кабинета министров утвердили нового заместителя главы министерства труда и соцразвития Омской области. Им стал Вячеслав Шестаков, он вступает в должность с сегодняшнего дня, 25 мая.

Известно, что Вячеслав Шестаков работает в структуре министерства с 2014 года, но назначения на пост замминистра он был руководителем департамента социального обслуживания. Новый замминистра имеет образование по специальности «Социология» и магистерскую степень по программе «Социология управления».

В ведомстве он занимался вопросами социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, социальной реабилитации и абилитации инвалидов, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных и ограниченных судом в дееспособности граждан, предоставления государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

#Ольга Акамова#Политика
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