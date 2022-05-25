В минтруда Омской области назначили молодого замминистра

Posted 25 мая 2022, 11:35
Published 25 мая 2022, 11:35
Modified 25 мая 2022, 11:35
Updated 25 мая 2022, 11:35
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на сегодняшнем заседании кабинета министров утвердили нового заместителя главы министерства труда и соцразвития Омской области. Им стал Вячеслав Шестаков, он вступает в должность с сегодняшнего дня, 25 мая.
Известно, что Вячеслав Шестаков работает в структуре министерства с 2014 года, но назначения на пост замминистра он был руководителем департамента социального обслуживания. Новый замминистра имеет образование по специальности «Социология» и магистерскую степень по программе «Социология управления».
В ведомстве он занимался вопросами социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, социальной реабилитации и абилитации инвалидов, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных и ограниченных судом в дееспособности граждан, предоставления государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.