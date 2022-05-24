Омский НПЗ провел студенческую конференцию на тему экологичного производства

В Омске прошла XIX научно-техническая конференция «Молодой ученый» для студентов городских вузов и колледжей. Участники представили свои работы в области повышения эффективности и экологичности нефтеперерабатывающего производства. Проекты делились на секции «Безопасность и забота об экологии», «Основное производство» и «Оптимизация потребления ресурсов». Студенты предлагали свои варианты, как увеличить эффективность с помощью природоохранных технологий.