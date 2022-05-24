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Омский НПЗ провел студенческую конференцию на тему экологичного производства

Омский НПЗ провел студенческую конференцию на тему экологичного производства

24 мая, 16:02
Фото: Андрей Шавин
Предприятие выбрало лучшие проекты будущих нефтяников.

В Омске прошла XIX научно-техническая конференция «Молодой ученый» для студентов городских вузов и колледжей. Участники представили свои работы в области повышения эффективности и экологичности нефтеперерабатывающего производства. Проекты делились на секции «Безопасность и забота об экологии», «Основное производство» и «Оптимизация потребления ресурсов». Студенты предлагали свои варианты, как увеличить эффективность с помощью природоохранных технологий.

Преподаватели базовой кафедры «Газпром нефти» и эксперты ОНПЗ признали победителями авторов работ по модернизации производства авиатоплива и повышению эффективности первичной переработки нефти.

«В системе подготовки кадров очень важна роль работодателя. Омский НПЗ на протяжении многих лет занимается подготовкой кадров для региональной промышленности, и мы видим результаты этой деятельности. Молодые люди изначально готовы для работы, их не надо доучивать. Они сразу начинают приносить реальную пользу предприятию и получают широкие карьерные перспективы», — сказала министр образования Омской области Татьяна Дернова.

Конференция «Молодой ученый» входит в профориентационную программу «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Омский НПЗ регулярно поддерживает образовательные мероприятия, которые повышают интерес студентов высокотехнологичным технологиям в нефтепереработке. Каждый год выпускники базовой кафедры начинают карьеру на предприятии

«Омский НПЗ проводит работу, направленную на рост профессиональных компетенций у наших будущих сотрудников на всех этапах обучения. Благодаря активному взаимодействию с образовательными учреждениями мы получаем специалистов, обладающих знаниями, необходимыми для работы на современном высокотехнологичном оборудовании. Наша цель — создать будущим специалистам возможности для успешной самореализации», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
#Вероника Жукова
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