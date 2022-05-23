В Омске укрепят сотрудничество единороссов и сторонников партии

Напомним, 18 мая горсовет принял поправки в городской бюджет — казна пополнилась на 551.4 млн рублей. Эти средства пойдут на реализацию нацпроектов. В том числе 270 млн рублей направят на переселение омичей из аварийного жилья, 66 млн — на субсидии для бесплатного питания школьников, 73 млн — на нужды детских садов, 34 млн — на капремонт дублера улицы Лукашевича.