В Омске укрепят сотрудничество единороссов и сторонников партии

Мэр Омска, секретарь городского отделения «Единой России» Сергей Шелест провел встречу со спикером Омского горсовета, главой совета сторонников партии Владимиром Корбутом. Они обсудили, в частности, усиление коммуникаций между омским отделением партии и ее сторонниками. Планируется перезагрузить работу «Единой России» в городе и увеличить число ее членов. Сторонники партии обещали всестороннюю поддержку.
«Важно выступать единой командой, работающей в интересах людей и на повышение качества жизни», — сказал Сергей Шелест.
Владимир Корбут отметил, что взаимодействовать нужно в первую очередь по партийным проектам, которые касаются улучшения жизни омичей: обновления школ и дворов, проведения газа в частном секторе.
«Сторонники партии со своей стороны готовы оказать всю необходимую помощь в расширении количества членов «Единой России», реализации положений Народной программы. Особое внимание предлагаю уделить актуализированным партийным проектам. Для Омска крайне важны проекты «Новая школа», «Наш двор и наш подъезд» и «Газификация», — сказал Корбут.
Еще одним вопросом стало взаимодействие мэрии с горсоветом. Шелест отметил роль Корбута в укреплении доверия между ветвями муниципальной власти.
«От того, как выстроена работа между мэрией и городским советом зависит качество жизни омичей. Вы знаете, что для меня интересы людей всегда находятся на первом месте. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Владимира Валентиновича за оперативное принятие поправок в бюджет Омска на 2022 год. Благодаря решению Омского городского Совета бюджет пополнился более чем на 500 млн рублей. Доходная часть достигла 25,9 млрд рублей. Полученные средства будут направлены на исполнение социальных программ и проекты развития», — заявил Шелест.
Напомним, 18 мая горсовет принял поправки в городской бюджет — казна пополнилась на 551.4 млн рублей. Эти средства пойдут на реализацию нацпроектов. В том числе 270 млн рублей направят на переселение омичей из аварийного жилья, 66 млн — на субсидии для бесплатного питания школьников, 73 млн — на нужды детских садов, 34 млн — на капремонт дублера улицы Лукашевича.