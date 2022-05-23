Старт дан. Открыты продажи ЖК «Зеленая Река» в Омске

Группа «Эталон» – крупнейшая корпорация в сфере девелопмента и строительства в России. Фокус компании – на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За 35 лет существования Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 7,9 млн м2 и расширила сеть продаж на 59 городов России.