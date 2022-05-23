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Старт дан. Открыты продажи ЖК «Зеленая Река» в Омске

Старт дан. Открыты продажи ЖК «Зеленая Река» в Омске

23 мая, 10:45
Фото: предоставлено Эталон
«Зеленая Река» – масштабный жилой квартал от Группы «Эталон» на левом берегу реку Иртыш.

В первой очереди строительства 14 домов разной высоты: от 6 до 15 этажей, с впечатляющим выбором квартир: от классической планировки и евроформата до уникальных апартаментов – с террасами на верхних этажах и отдельным входом на первых.

Всё, что нужно для комфорта жителей, расположится  внутри ЖК, который строится по концепции «Город в городе»: детский сад, паркинги, помещения под коммерческие проекты; современный продуманный двор с променадом, детскими и спортивными площадками и благоустроенными скверами.

«Зеленая Река» – первый региональный проект Группы «Эталон» и, по словам президента Компании Геннадия Щербины, первый шаг в освоении новых границ девелопера. Уже намечены проекты в Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге и в других городах. Главная цель – создать современную качественную жилую среду в регионах. 

Группа «Эталон» – крупнейшая корпорация в сфере девелопмента и строительства в России. Фокус компании – на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За 35 лет существования Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 7,9 млн м2 и расширила сеть продаж на 59 городов России.

Общая стоимость активов Компании на конец 2021 года (по оценке Colliers International) составляет 270 млрд рублей, выручка в 2021 году – 87,1 млрд рублей.

Акции (ГДР) Группы «Эталон» обращаются на основном рынке Лондонской фондовой биржи с апреля 2011 г., с 31 января 2020 года включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже.

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#Вероника Жукова
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