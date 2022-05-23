Омских предпринимателей приглашают на бизнес-форум «Свое дело — твой успех»

Помимо этого, на Форуме параллельно будет работать АРТ-пространство «Сделано в Омске». Местные бренды представят свои товары и продукцию. Предприниматели удивят участников Форума эксклюзивными свечами, предметами интерьера, авторскими изделиями из кожи, вкусными и полезными продуктами. Любой желающий сможет приобрести омский бренд себе или в подарок.