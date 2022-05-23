Омских предпринимателей приглашают на бизнес-форум «Свое дело — твой успех»

Posted 23 мая 2022,, 04:39
Published 23 мая 2022,, 04:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В этом году мероприятие приобрело необычный формат: программа Форума состоит из 4 действий, где наряду с театрализованными ремарками о бизнесе состоится обсуждение актуальных проблематик предпринимательства.
Организатором Форума выступает Агентство развития и инвестиций Омской области при поддержке Министерства экономики Омской области и единого центра оказания услуг «Мой бизнес» (Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства). Проект реализуется в рамках государственной поддержки бизнеса в регионе по линии нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Участие в Форуме бесплатное, требуется предварительная регистрация, так как количество мест ограничено. Форум «Свое дело — твой успех» для широкой аудитории: собственников микро, малого и среднего бизнеса, топ-менеджеров, стартаперов, блогеров, маркетологов, дизайнеров. Организаторы ушли от скучных докладов и непродуктивных сессий, участников ждет насыщенная деловая программа.
«Форум начнет свою работу 26 мая с 10 часов 30 минут. Участники мероприятия увидят театрализованные бизнес-ремарки в исполнении артистов омского Лицейского драматического театра, услышат бизнес-короткометражки от ведущего московского спикера Александра Белгорокова, в которых он поделится гипнотическими техниками воздействия на клиента. Также в рамках деловой программы запланированы бизнес-кейсы от омских предпринимателей, которые расскажут гостям Форума про личный бренд, творческий подход в бизнесе, ошибки в предпринимательстве и секреты успешного бизнеса», — поделился генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.
Помимо этого, на Форуме параллельно будет работать АРТ-пространство «Сделано в Омске». Местные бренды представят свои товары и продукцию. Предприниматели удивят участников Форума эксклюзивными свечами, предметами интерьера, авторскими изделиями из кожи, вкусными и полезными продуктами. Любой желающий сможет приобрести омский бренд себе или в подарок.
Спикерами Форума «Свое дело — твой успех» выступят: предприниматель, маркетолог, владелец Школы бизнеса Александр Белгороков, владелица салонов ювелирных украшений Chance, наставник по бизнесу Кристина Полякова, эксперт по туризму, travel-коуч, руководитель проекта Feel Travel Анна Статва, бизнесмен, владелец ресторана «Хуторок» и создатель АРТ-пространства Kemerovsky Сергей Поротиков, предприниматель, компания STAFF BROTHERS Анна Долганева.
Для бесплатного участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.