Жилье погорельцам, поломка аттракциона в новом парке, «Ночь музеев». Воскресный Омск

Posted 22 мая 2022, 14:00
Published 22 мая 2022, 14:00
Modified 1 декабря, 06:57
Updated 1 декабря, 06:57
Новость № 1
Оглашены условия получения нового жилья для омских погорельцев. Постановление облправительства полно деталей и тонкостей. Мы постарались разобраться в документе. А также выяснили, как сейчас живут пострадавшие в Новоалександровке:
Тем временем прогноз погоды вновь не сулит ничего хорошего. Омичей ждут заморозки до -5 градусов и сильнейший ветер. В регионе объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности. Хотя омичам, кажется, и огонь не страшен. В схватку с пламенем дважды вступили школьники.
Новость № 2
В первый же день открытия парка «Вокруг Света» на «Зеленом острове» вышел из строя аттракцион «Ураган». Омичи застряли на высоте.
Новость № 3
В Омске прошла 15-я «Ночь музеев». В этом году акцию посвятили 200-летию региона. Корреспондент Города55 отлично провел вечер и поделился яркими эмоциями: