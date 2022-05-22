Жилье погорельцам, поломка аттракциона в новом парке, «Ночь музеев». Воскресный Омск

Тем временем прогноз погоды вновь не сулит ничего хорошего. Омичей ждут заморозки до -5 градусов и сильнейший ветер. В регионе объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности. Хотя омичам, кажется, и огонь не страшен. В схватку с пламенем дважды вступили школьники.