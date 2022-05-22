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Posted 22 мая 2022, 14:00

Published 22 мая 2022, 14:00

Modified 1 декабря, 06:57

Updated 1 декабря, 06:57

Жилье погорельцам, поломка аттракциона в новом парке, «Ночь музеев». Воскресный Омск

22 мая 2022, 14:00
Значимые события минувших суток.

Новость № 1

Оглашены условия получения нового жилья для омских погорельцев. Постановление облправительства полно деталей и тонкостей. Мы постарались разобраться в документе. А также выяснили, как сейчас живут пострадавшие в Новоалександровке:

До и после. Как живут погорельцы из омской Новоалександровки
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Тем временем прогноз погоды вновь не сулит ничего хорошего. Омичей ждут заморозки до -5 градусов и сильнейший ветер. В регионе объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности. Хотя омичам, кажется, и огонь не страшен. В схватку с пламенем дважды вступили школьники.

Новость № 2

В первый же день открытия парка «Вокруг Света» на «Зеленом острове» вышел из строя аттракцион «Ураган». Омичи застряли на высоте.

В первый день работы в омском парке «Вокруг света» сломался аттракцион «Ураган»
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Новость № 3

В Омске прошла 15-я «Ночь музеев». В этом году акцию посвятили 200-летию региона. Корреспондент Города55 отлично провел вечер и поделился яркими эмоциями:

#Общество#Происшествия#Город#Культура#Омск#Омская область#Парки#Новости#Аттракцион#Ночь музеев
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