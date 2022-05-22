Сурово! Омичей ждет минусовая температура, гроза и жуткий ветер

Posted 22 мая 2022,, 06:30
Published 22 мая 2022,, 06:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня ночью в отдельных районах Омской области в приземном слое ожидается похолодание до -5 градусов. Местами прогнозируют кратковременный дождь. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
Новая неделя начнется прохладно +13…+18 градусов. Осадки и сильный ветер сохранятся.
24 мая синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют резкое потепление до +29 градусов. Кратковременный дождь, гроза, ветер до 18 метров в секунду.
Спокойнее станет в ночь на среду. Столбик термометра не опустится ниже +8. Порывы ветра от 3 до 8 метров в секунду. Осадков не ожидается.
По-летнему жарко будет 25 мая. Температура воздуха +27…+32. Ветер до 12 метров в секунду, без осадков.
Отметим, прогноз погоды актуален на момент публикации. Ранее Гидрометцентр предупреждал омичей об ультрафиолетовом излучении в ближайшие четыре дня.