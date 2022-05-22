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Posted 22 мая 2022,, 06:30

Published 22 мая 2022,, 06:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Сурово! Омичей ждет минусовая температура, гроза и жуткий ветер

22 мая 2022, 06:30

В Омске резко похолодает до -5 градусов

Стоит позаботиться о правилах безопасности.

Сегодня ночью в отдельных районах Омской области в приземном слое ожидается похолодание до -5 градусов. Местами прогнозируют кратковременный дождь. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Новая неделя начнется прохладно +13…+18 градусов. Осадки и сильный ветер сохранятся.

24 мая синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют резкое потепление до +29 градусов. Кратковременный дождь, гроза, ветер до 18 метров в секунду.

Спокойнее станет в ночь на среду. Столбик термометра не опустится ниже +8. Порывы ветра от 3 до 8 метров в секунду. Осадков не ожидается.

По-летнему жарко будет 25 мая. Температура воздуха +27…+32. Ветер до 12 метров в секунду, без осадков.

Отметим, прогноз погоды актуален на момент публикации. Ранее Гидрометцентр предупреждал омичей об ультрафиолетовом излучении в ближайшие четыре дня.

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