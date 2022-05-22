Суд уравнял права дистанционных и офисных сотрудников

Верховный суд РФ постановил, что трудовые права сотрудников дистанционного формата не отличаются от прав работника, трудящегося в офисе. Специалисты имеют те же гарантии и компенсации при увольнении по инициативе компании, сообщает «Российская газета».
По закону выполнение работником обязанностей дистанционно — не повод для снижения зарплаты. А в случае переработки на удаленке, переплата должна быть аналогична той, что получают офисные сотрудники, отмечают «Новые известия».
Когда человека переводят на дистант, необходимо задокументировать все изменения, заверили глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко. «Все, что вне графика и вне договора, считается нарушением. Работник вправе не отвечать, и это не будет нарушением трудовых отношений», — приводит издание ее цитату.
Основанием для увольнения может стать игнорирование дистанционным сотрудников звонков работодателя без причин в течение двух рабочих дней. Даже если он находится в месте с плохой связью.