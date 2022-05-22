Суд уравнял права дистанционных и офисных сотрудников

Когда человека переводят на дистант, необходимо задокументировать все изменения, заверили глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко. «Все, что вне графика и вне договора, считается нарушением. Работник вправе не отвечать, и это не будет нарушением трудовых отношений», — приводит издание ее цитату.