Ежегодно в Омске анализируют рынок труда и занятости, составляя рейтинг самых востребованных профессий в регионе. Сотрудники службы занятости опираются на данные о вакансиях в общей базе данных. Так, отмечается, что в настоящее время в Омске больше всего нуждаются в представителях рабочих профессий, а именно: требуются водители, электрогазосварщики, повара, швеи, бетонщики, штукатуры, маляры, сварщики.
Что касается специалистов с высшим образованием, то чаще других востребованы педагоги, врачи, инженеры, полицейские, прорабы, бригадиры, военные. Власти надеются, что абитуриенты поступают в вузы в соответствии с актуальной повесткой на рынке труда и вакансий специалистов будет становиться меньше в связи с появлением новых кадров.
Всего в Омске функционирует 16 вузов, большинство из них государственные. Поступают в них не только жители региона, но и иногородние юноши и девушки и даже иностранцы. Все учебные заведения предлагают платную и бюджетную формы обучения, имеют очные и заочные отделения. В вузах Омска нуждающимся предоставляют общежитие.
Самый высокий рейтинг имеют крупные госвузы, такие как университет имени Ф. М. Достоевского, технический университет, медицинский университет, педагогический университет, аграрный университет и многие другие. Сюда поступает подавляющее большинство абитуриентов.
Вчерашним выпускникам, которые задаются вопросом, куда поступать, есть из чего выбрать. Вузы Омска готовят специалистов по всем актуальным профессиональным сферам.
Омский государственный медицинский университет имеет давнюю и славную историю. Это на сегодняшний день один из старейших вузов Сибири — датой его основания считается 8 ноября 1920 года, когда при Сибирском ветеринарно-зоотехническом институте было организовано медотделение, куда поступили первые 186 студентов. Уже в следующем году на базе маленького отделения был создан Западно-Сибирский институт, а в 1924 году он был переименован в Омский государственный медицинский институт.
С тех пор утекло много воды, но одно осталось неизменным — качество образования, стремление давать студентам достойные знания и компетенции, чтобы вырастить профессиональную смену в сфере медицины.
Вуз постоянно расширяется и развивается, ежегодно сюда поступают сотни абитуриентов, выпускаются десятки дипломированных специалистов, которые, достигая успеха, еще больше прославляют имя этого славного учебного заведения.
Сегодня студенты обучаются здесь по десяткам направлений. Открыты следующие факультеты: педиатрический, лечебный, стоматологический, фармацевтический, медико-профилактический. Студенты получают как высшее, так и среднее профессиональное образование.
Средний проходной балл ЕГЭ, достаточный для поступления в ОмГМУ, — 65,98. Качество образования, получаемого в ОмГМУ, подтверждено сертификатом соответствия ИСО 9001:2008. Также университет входит в сотню лучших вузов России.
В Омске открыт филиал Финансового университета при Правительстве РФ. Он создан на базе трех старейших учебных заведений, которые готовили квалифицированных специалистов в финансово-экономической сфере еще с первой трети XX века. Сегодня в вузе преподают более 45 педагогов — из них 5 докторов и 26 кандидатов наук.
Студенты, поступившие в этот вуз, обучаются по четырем направлениям: «Бизнес-информатика», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент». По каждому направлению можно выбрать свой профиль обучения. Всего в вузе представлено более 10 специальностей.
Средний проходной балл ЕГЭ — 69,54. Формы обучения — очная и очно-заочная. Для иногородних студентов предоставляется общежитие на 90 мест.
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Сибирский институт бизнеса и информационных технологий — это один из крупнейших негосударственных вузов в Омске. Поступивших сюда студентов готовят по таким направлениям, как «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Прикладная информатика», «Управление персоналом» и пр. Всего 15 профилей подготовки. Формы обучения — очная и очно-заочная. Бюджетных мест учебное заведение не предоставляет.
У вуза имеется свой сайт, на котором можно узнать всю подробную информацию. Учебное заведение славится своим творческим подходом к обучению, здесь часто организуются интересные студенческие мероприятия.
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Также в Омске работает филиал московского финансово-промышленного университета «Синергия». Выпускники этого вуза получают диплом государственного московского образца. Вуз славится сильным преподавательским составом. Основные направления образования: «Финансы», «Менеджмент», «Экономика», «Прикладная информатика».
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Поступить и выучиться на экономиста можно и в крупнейшем вузе региона — Омском государственном университете имени Достоевского (ОмГУ). Здесь готовят специалистов по двум направлениям — «Экономика» и «Экономическая безопасность». По каждому из направлений студент может выбрать из нескольких профилей обучения. Предлагается как очная форма занятий, так и очно-заочная.
Омский государственный технический университет (ОмГТУ) — учебное заведение федерального уровня, входящее в топ лучших вузов страны. Вуз является кузницей технических специалистов для Сибирского региона.
Он ведет свою историю с 1941 года, когда в регион прибыл эвакуированный Ворошиловградский вечерний машиностроительный институт. На его базе был создан омский машиностроительный, а затем и политехнический институт. В 1992 году вуз был преобразован в ОмГТУ.
Сегодня, в 2022 году, на базе университета открыты семь факультетов. В их числе факультеты информационных (IT) технологий и компьютерных систем, транспорта, нефти и газа, художественно-технологический, радиотехнический, экономики, сервиса и управления, гуманитарного образования и т. д.
При поступлении можно выбрать очную, очно-заочную и вечернюю формы обучения. Вуз предоставляет большое количество бюджетных мест, в среднем от 2 до 3 тысяч. Набираются и платные группы. В вузе активно ведется научная работа, имеется огромная библиотека, общежитие.
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В Омске располагается крупнейший во всем регионе автодорожный вуз — Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет. Он готовит незаменимые кадры вот уже более 90 лет. Поступающие сюда абитуриенты могут выбрать специальность из 19 направлений подготовки. Более 900 бюджетных мест — ежегодная квота для поступающих.
В структуре университета семь факультетов: «Автомобильный транспорт», «Автомобильные дороги и мосты», «Нефтегазовая и строительная техника», ПГС, «Экономика и управление», «Информационные системы в управлении», «Заочный факультет». Для иностранных и иногородних студентов открыто общежитие на 1300 мест.
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Омский институт водного транспорта является филиалом Сибирского госуниверситета водного транспорта. Вуз готовит специалистов по таким направлениям, как «Экономика», «Электроэнергетика и электротехника», «Судовождение», «Управление водным транспортом», «Информационные системы и технологии» и др. Институт выдает дипломы государственного образца, располагает бюджетными местами.
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Также в столице региона ежегодно набирает десятки студентов Омский государственный университет путей сообщения.
Сибирский юридический университет — частное высшее учебное заведение, которое входит в список ведущих вузов страны. Все направления обучения соответствуют федеральным стандартам. Поступление сюда является весьма престижным делом. Студентов готовят в сфере гражданского и административного права, уголовного права, уголовного процесса и пр. Помимо профильного обучения, у поступивших есть возможность изучать смежные дисциплины: бухгалтерию, аудит, менеджмент, экономику и госуправление и многое другое. Формы обучения — очная, заочная и очно-заочная. При институте работает юридическая клиника, в которой студенты еще в период учебы могут окунуться в мир юридической практики.
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Высшее образование в сфере юриспруденции можно также получить, поступив в филиал Международного института экономики и права в Омске. Вуз имеет бессрочную лицензию государственного образца и практикует дистанционное обучение. Возможно как обучение в бакалавриате, так и в рамках второго высшего образования.
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Многие юноши уже знают, куда будут поступать после 11 класса — в Омскую академию МВД России, чтобы посвятить жизнь служению в правоохранительных органах России. Омская академия создана на базе Омской высшей школы милиции и является учреждением, имеющим высокое качество обучения, образцом профессионализма. Академия обучает по нескольким профилям подготовки: оперативно-разыскная работа, уголовно-правовая деятельность, деятельность участкового уполномоченного и пр. Формы обучения — очная и заочная.
В Омске еще в годы Великой Отечественной войны заработало танковое училище для подготовки офицеров-танкистов. Его базой стало пехотное училище, эвакуированное из Беларуси в 1943 году. С 2013 года высшее учебное заведение имеет нынешнее название — Омский автобронетанковый инженерный институт. Теперь здесь готовят профессиональных инженеров (высшее образование) и техников (среднее образование). Вуз подведомственен Министерству обороны РФ.
Выпускники получают диплом по следующим специальностям: танкотехническое обеспечение войск и ВДВ, эксплуатация и ремонт бронетанковой техники, автотехническое обеспечение войск и ВДВ. Инженеры учатся 5 лет, техники — 2 года и 10 месяцев.
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Куда еще поступить, чтобы получить военное образование в Омске? При ОмГТУ действует Институт военно-технического образования. Сюда поступают те, кто хочет стать профессиональным военнослужащим, имеющим техническую специализацию. Эксплуатация и ремонт автомобильной и бронетанковой техники, применение радиоэлектронной связи, эксплуатация ракетных комплексов наземного базирования — вот лишь несколько получаемых в вузе специальностей.
Выпускникам института присваивается звание «Лейтенант ВС РФ». Кроме того, во всех крупных вузах Омска имеются военные кафедры, где поступившие получают азы военного образования (ОмГТУ, СибАДИ, ОмГМУ, ОмГПУ и многие другие).
Главная кузница кадров для сферы образования всего Сибирского региона — это, безусловно, Омский государственный педагогический университет. Поступить сюда мечтают сотни юношей и девушек.
История этого учебного заведения, имеющего свои славные традиции, насчитывает уже почти 90 лет. Не счесть числа выпускников, которые вышли из стен этой альма-матер, большинство из них посвятили себя благородной миссии — обучению юных умов, обогащению их знаниями и умениями.
Каждый поступающий найдет в этом вузе специальность по душе. Обучение ведется по ряду направлений. Набор осуществляется на 10 факультетов: «Естественно-научное образование», «Иностранные языки», «Психология и педагогика», «История, философия и право», «Математика, информатика, физика и технологии», «Филология», «Искусство», «Экономика, менеджмент, сервис и туризм», «Начальное, дошкольное и специальное образование», «Институт дополнительного образования».
Поступить можно на любую из форм обучения: очную, заочную, очно-заочную и даже экстернат. Педагоги в университете — это квалифицированные специалисты с большим стажем, вырастившие не одно поколение учителей и наставников. Ежегодно из стен вуза выходят около двух тысяч специалистов. Для тех, кто хочет продолжать обучение и заниматься наукой, набор ведет магистратура, аспирантура, докторантура.
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Омская гуманитарная академия — еще один вуз, куда могут поступить будущие педагоги. Учебное заведение является частным, но имеет государственную лицензию и выдает дипломы государственного образца. Студентам предлагается три формы обучения — очная, заочная и очно-заочная. Будущие педагоги учатся на кафедре педагогики, психологии и социальной работы.
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Педагогическое образование также все желающие могут получить, поступив в ОмГУ. Здесь готовят специалистов по двум профилям подготовки — история и обществознание, а также физическая культура.
Куда поступить в Омске после 11 класса тем ребятам, которые видят свое профессиональное будущее в спорте, активном образе жизни? Конечно же, в крупнейший физкультурный вуз региона — Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (СибГУФК). О уровне этого вуза и о качестве его образования говорят именно его прославленные выпускники. Омский физкультурный в свое время окончили знаменитый борец, олимпийский чемпион, а ныне политик и общественный деятель Александр Карелин, гимнастка Ирина Чащина, биатлонист Владимир Барнашов, боксер Алексей Тищенко и многие другие.
С момента своего основания в 1950 году и до 1994 года вуз носил название «Омский государственный институт физической культуры». Затем был переименован в СибГУФК. На базе вуза открыты пять факультетов: спортивный, физкультурный, научно-педагогический, факультеты заочного обучения и дополнительного образования.
Университет предлагает очную и заочную формы обучения. Средний проходной балл по ЕГЭ — 59. Наличие бюджетных и платных мест для учащихся.
Действующий в регионе государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина готовит кадры не только для агропромышленного комплекса, но для смежных отраслей — лесного хозяйства, экологии, геодезии, а также выпускает управленцев, экономистов, технологов в данных сферах.
Омский аграрный университет включает в свой состав три института, восемь факультетов, а также один техникум. Заведение считается одним из старейших вузов Омска — ему уже более 100 лет. Вуз по праву считается одним из лучших не только в Сибирском регионе, но и в России.
В учебном заведении около 10 факультетов, среди которых: ветеринарный, агрохимический, агротехнологический, экономический, зоотехнический и другие.
Доступны все формы обучения — очная, заочная и очно-заочная. Есть все условия для занятия научной деятельностью: после бакалавриата можно поступить в магистратуру и аспирантуру. На базе университета имеется свое подсобное хозяйство, свои биолаборатории, площадка для инноваций и научных экспериментов.
В вуз поступает много иностранных студентов. Для них функционирует общежитие со всеми удобствами.
Экономисты, педагоги и юристы – это хорошо, но куда поступить творческим натурам, желающим связать свою профессию с искусством – музыкой, актерским мастерством, телевидением? В Омске, к сожалению, нет консерватории, театрального института или эстрадно-циркового вуза. Но это не значит, что творческим ребятам некуда поступать. Их ждут в ОмГУ! Здесь студенты получают образование по ряду направлений: актерское мастерство, вокал, народное пение, хореография, эстрада, режиссура кино и телевидения, театрализованных представлений и праздников. Для студентов предусмотрена только очная форма обучения. Открыты платные отделения.
Сегодня программисты и прочие специалисты в IT-сфере настолько востребованы в самых разных отраслях, что во многих вузах открыты факультеты или отделения по подготовке профессионалов в сфере высоких технологий и инноваций.
Так, ОмГУ готовит специалистов по таким направлениям, как «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Компьютерная безопасность», «Прикладная информатика», «Прикладные математика и физика».
Также дипломированных айтишников выпускает частный вуз - Сибирский институт бизнеса и информационных технологий.
Куда поступить, чтобы изучать филологические науки? Юные омичи, которые тяготеют к языкознанию, поступают в ОмГУ, где ведется обучение по таким специальностям, как «Лингвистика», «Журналистика», «Филология», «Библиотечно-информационная деятельность», «Реклама и связь с общественностью».