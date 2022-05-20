Сокин: «Основная задумка — сохранить уникальный ландшафт косы на «Зеленом острове»

Ранее стало известно, что на подходе к малому полуострову парка появился забор. Также выяснилось, что на этой территории планируют организовать частную глэмпинг-зону со сборными домами для отдыха и мангальными зонами. Дома будут сдаваться в аренду от 4 тыс рублей за ночь.
Директор Центра компетенций по вопросам городской среды и депутат горсовета Алексей Сокин сообщил, что территорию огородили с целью благоустройства. По его словам, о платном доступе речи не идет. Ограждение, скорее, визуальное, это не глухой забор: штакетник не мешает проходу омичей, а парковая зона остается общедоступной. Забор показывает, что территория охраняется, и на ней нужно вести себя цивилизованно, не разжигать костры и не устраивать пожары, как уже было на прошлой неделе.
Главная задача — облагородить территорию, создать комфортные условия для омичей, для семейного отдыха, рыбалки, велопрогулок, проведения праздников и мероприятий. Там создают зону глэмпинга — домики для аренды, барбекю, прокат самокатов и велосипедов. На территории появятся лавочки, урны, общедоступные беседки, цветочные клумбы.
Деревья обещают не вырубать. Основная задумка в том, чтобы сохранить уникальный ландшафт. Сейчас на косе наводят порядок, убирают поросль, в начале лета приступят к монтажу самих конструкций, а открыть глэмпинг-парк планируют к сентябрю. При этом ограничивать прогулки жителей по косе не планируется, территория открыта для посетителей круглый год, заявил Сокин.