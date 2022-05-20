Сокин: «Основная задумка — сохранить уникальный ландшафт косы на «Зеленом острове»

Директор Центра компетенций по вопросам городской среды и депутат горсовета Алексей Сокин сообщил, что территорию огородили с целью благоустройства. По его словам, о платном доступе речи не идет. Ограждение, скорее, визуальное, это не глухой забор: штакетник не мешает проходу омичей, а парковая зона остается общедоступной. Забор показывает, что территория охраняется, и на ней нужно вести себя цивилизованно, не разжигать костры и не устраивать пожары, как уже было на прошлой неделе.