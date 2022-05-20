Рано расслабились: омичам напоминают о необходимости вакцинироваться

Люди расслабились, как будто ковид от нас ушел, как будто его нет. Но он есть, он никуда не делся. Сейчас самое благоприятное время для вакцинации и ревакцинации: пока идет спад заболеваемости и наш иммунитет не подвергается такой нагрузке. У нас в поликлинике есть все три вида вакцин, они все работают. Так что вакцинироваться нужно обязательно, — подчеркнул заместитель главного врача медико-санитарной части № 4 Алексей Возлюбленный.
Запас вакцины имеется и в других медицинских учреждениях. Сейчас в прививочных кабинетах региона в наличии более двухсот тысяч доз препаратов для иммунизации от covid-19.