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Рано расслабились: омичам напоминают о необходимости вакцинироваться

Рано расслабились: омичам напоминают о необходимости вакцинироваться

20 мая, 12:00
Фото: 1МI
Врачи отмечают: момент сейчас наиболее подходящий, пока заболеваемость коронавирусом остается на достаточно низком уровне.
Люди расслабились, как будто ковид от нас ушел, как будто его нет. Но он есть, он никуда не делся. Сейчас самое благоприятное время для вакцинации и ревакцинации: пока идет спад заболеваемости и наш иммунитет не подвергается такой нагрузке. У нас в поликлинике есть все три вида вакцин, они все работают. Так что вакцинироваться нужно обязательно, — подчеркнул заместитель главного врача медико-санитарной части № 4 Алексей Возлюбленный.
МСЧ-4

Запас вакцины имеется и в других медицинских учреждениях. Сейчас в прививочных кабинетах региона в наличии более двухсот тысяч доз препаратов для иммунизации от covid-19.

#Вероника Жукова
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