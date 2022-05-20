Главу Называевска Лупиноса выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест

Апелляцию на решение Куйбышевского районного суда рассмотрели сегодня, 20 мая, в Омском облсуде. Защита мэра Называевска Виктора Лупиноса настаивала на смягчении меры пресечения, и суд пошел на уступки. Из СИЗО Лупиноса переведут под домашний арест, сообщили в Омском областном суде.
Ранее сообщалось, что начальник Называевского района электрических сетей ПАО «Росссети Сибири — Омскэнерго» Евгений Шаламов также пытался обжаловать свой арест, однако ему повезло меньше. Суд не стал смягчать ему меру пресечения, и суда он будет ждать в СИЗО.
Уголовное дело в отношении мэра Называевска Виктора Лупиноса возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями, а Евгений Шаламова подозревают в халатности, которая 6 мая привела к страшному пожару в Называевске.