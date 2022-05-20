Главу Называевска Лупиноса выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест

Ранее сообщалось, что начальник Называевского района электрических сетей ПАО «Росссети Сибири — Омскэнерго» Евгений Шаламов также пытался обжаловать свой арест, однако ему повезло меньше. Суд не стал смягчать ему меру пресечения, и суда он будет ждать в СИЗО.