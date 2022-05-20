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Главу Называевска Лупиноса выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест

Главу Называевска Лупиноса выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест

20 мая, 16:28
Фото: 1MI
Адвокатам удалось смягчить меру пресечения.

Апелляцию на решение Куйбышевского районного суда рассмотрели сегодня, 20 мая, в Омском облсуде. Защита мэра Называевска Виктора Лупиноса настаивала на смягчении меры пресечения, и суд пошел на уступки. Из СИЗО Лупиноса переведут под домашний арест, сообщили в Омском областном суде.

Ранее сообщалось, что начальник Называевского района электрических сетей ПАО «Росссети Сибири — Омскэнерго» Евгений Шаламов также пытался обжаловать свой арест, однако ему повезло меньше. Суд не стал смягчать ему меру пресечения, и суда он будет ждать в СИЗО.

Уголовное дело в отношении мэра Называевска Виктора Лупиноса возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями, а Евгений Шаламова подозревают в халатности, которая 6 мая привела к страшному пожару в Называевске.

 

#Общество#Ольга Акамова
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