Доступ к косе на омском «Зеленом острове» пообещали не перекрывать

Доступ на малую «косу» на «Зеленом острове», несмотря на возведенный забор, обещают сохранить для всех желающих. Напомним, вчера выяснилось, что на полуострове собираются строить частный глемпинг-парк — маленькие дома для аренды с мангальными зонами и баней. У омичей возникли вопросы, насколько законно открывать коммерческий объект на территории общего пользования и будет ли ограничен доступ пешеходам и велосипедистам.
Директор Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин, курирующий благоустройство «Зеленого острова», заверил, что забор выполняет символическую функцию. Контроль на входе будет, но о перекрытии «косы» для омичей речи не идет.
«Там маленький забор, просто визуально разграничивающий пространство. Эта территория свободная для доступа, но будет цивилизованный контроль, чтобы костры не жгли и не вандалили», — заявил Сокин Городу55.
Это обещает и предприниматель Андрей Потапов, который возводит глемпинг-парк.
«Коса будет открыта, там не будет заборов, все желающие смогут спокойно пройти до конца, будут стоять лавочки. Это будет территория общего пользования. Никаких ограничений ни для рыбаков, ни для велосипедов не будет», — уверяет предприниматель.
Также обещают, что обойдется без вырубки деревьев.
«Проект направлен на то, чтобы усилить единение с природой, там такие маленькие домики, которые вписываются в природу. Поэтому рубить не собираемся, наоборот, даже подсаживать будем. Иву шаровидную хотим высадить. Сухостой, конечно, уберем, сухие ветки, но это просто косметический порядок», — уверяет Сокин.
Город55 публиковал эскизы, как примерно должен выглядеть глемпинг-парк.
Отметим, впрочем, что на эскизе довольно мало растительности, в реальности же полуостров в сплошных заролях, поэтому не совсем ясно, как домики и коммуникации «впишут» в природу без ущерба деревьям. Вызывает сомнения фраза про сухостой — не сочтут ли таковым деревья, мешающие постройкам.
Город55 будет следить за развитием событий.