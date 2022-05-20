Доступ к косе на омском «Зеленом острове» пообещали не перекрывать

Отметим, впрочем, что на эскизе довольно мало растительности, в реальности же полуостров в сплошных заролях, поэтому не совсем ясно, как домики и коммуникации «впишут» в природу без ущерба деревьям. Вызывает сомнения фраза про сухостой — не сочтут ли таковым деревья, мешающие постройкам.