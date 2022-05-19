«Открыт — значит безопасен». В Омске обсудили экологические проблемы

Информация, касающаяся экологии и нашего здоровья, считает эксперт, людьми воспринимается очень остро и болезненно. Поэтому от того, как подают эти сведения СМИ, органы власти, пресс-службы предприятий, зависит, как человек будет их воспринимать. При этом негативная информация об экологии «заходит» лучше, чем позитивная.