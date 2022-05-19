«Открыт — значит безопасен». В Омске обсудили экологические проблемы

Сегодня в Омском союзе журналистов с председателем Российского экологического общества, председателем Общественно-экспертного совета по Национальному проекту «Экология» Рашидом Исмаиловым представители СМИ обсудили актуальные задачи по решению экологических проблем региона.
Разговор начался с того, насколько важна коммуникация в экологии и какую роль она играет. Сегодня в этой сфере большой информационный шум.
«Как простой человек может разобраться в экологической информации? Это очень сложно. Даже профессионалы порой не могут отличить фейк от достоверной информации», – продолжает спикер.
Информация, касающаяся экологии и нашего здоровья, считает эксперт, людьми воспринимается очень остро и болезненно. Поэтому от того, как подают эти сведения СМИ, органы власти, пресс-службы предприятий, зависит, как человек будет их воспринимать. При этом негативная информация об экологии «заходит» лучше, чем позитивная.
«Мы воспринимаем негативную информацию лучше, так устроено наше сознание. Она яркая, красочная, цепляющая», - уточнил эксперт.
Задача СМИ и тех, кто работает с обществом – доносить объективную информацию.
«Нужно быть справедливым и по отношению к позитивной информации и по отношению к негативной», – сказал Рашид Исмаилов.
Еще одна важная проблема – недостаточная открытость предприятий и доступность информации.
«Красноречивый тезис: если ты открыт — значит безопасен, если корпоративный сектор не предоставляет экологические данные, мониторинг, то значит есть, что скрывать», – пояснил Рашид Исмаилов.
Есть заводы, на которые не могут попасть даже люди в погонах. Это большой пласт проблем, который предстоит решить.
«В Омске «Газпром нефть». Они открыты. У них есть система обратной связи на очень высоком уровне. Но есть ТГК-11, с которыми пока не удается установить диалога. Мы не можем туда зайти, мы не можем получить информацию. Коллеги всячески уходят от своих обязательств по выполнению требований. Это негативный пример. Но в основной своей массе корпоративный сектор Омской области ответственный», - отметил Рашид Исмаилов.