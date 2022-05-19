Организаторы ПМЭФ опубликовали расширенную деловую программу форума

Как отметил советник президента России Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, мир сегодня претерпевает кардинальные изменения. Задача заключается в обнаружении и реализации новых возможностей. Тут очень важно объединить усилия всех здоровых сил общества. Сейчас формируется новая реальность, появляются дополнительные вызовы и перспективы. По итогам обсуждений и согласований на форуме будут приняты важные решения. Они позволят коммерсантам и политикам реализовать их максимально эффективно, укрепляя и усиливая цели национального развития, добавил Кобяков.