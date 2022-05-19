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Posted 19 мая 2022, 14:39

Published 19 мая 2022, 14:39

Modified 19 мая 2022, 14:39

Updated 19 мая 2022, 14:39

Организаторы ПМЭФ опубликовали расширенную деловую программу форума

19 мая 2022, 14:39
В Северной столице России пройдет 25-й юбилейный Петербургский международный экономический форум. Из события сделают площадку для обсуждения вызовов, которые грозят государству.

Организаторы мероприятия надеются проложить для многих отраслей и технологий мост в будущее.

На форуме обсуждению нынешнего экономического порядка и новых задач посвятят два отдельных блока повестки. Об этом информирует rostovgazeta.ru.

Так, на ПМЭФ обсудят создание еще одного инфраструктурного стандарта для глав субъектов. Это необходимо после разрыва множества традиционных логистических цепочек. Еще предстоит пересмотреть рынки сбыта.

Как отметил советник президента России Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, мир сегодня претерпевает кардинальные изменения. Задача заключается в обнаружении и реализации новых возможностей. Тут очень важно объединить усилия всех здоровых сил общества. Сейчас формируется новая реальность, появляются дополнительные вызовы и перспективы. По итогам обсуждений и согласований на форуме будут приняты важные решения. Они позволят коммерсантам и политикам реализовать их максимально эффективно, укрепляя и усиливая цели национального развития, добавил Кобяков.

В ходе целого ряда сессий форума эксперты поднимут вопросы развития энергетики и энергобезопасности. В центре внимания будут рынки нефти и газа, электроэнергетика, уголь, транспортные коридоры поставок, сырьевой суверенитет, а также вызовы зеленой энергетики.

На Петербургском международном экономическом форуме делегаты поговорят о стратегических направлениях развития здравоохранения, здоровом питании, инвестициях в создание санитарного щита. Заинтересованные стороны побеседуют о новых направлениях развития России, развороте на Восток, в том числе выходе стартапов на рынки Азии.

Поддержку предпринимателей в РФ и за ее пределами, производство и распространение контента после блокировки некоторых соцсетей, продовольственную безопасность государства и устойчивое сельское хозяйство обсудят на отдельных сессиях форума.

Среди важных блоков оказались инновационные технологии и инвестиции в человека. Например, участники изучат, насколько квантовые технологии способны обеспечить мировой экономический прорыв, какие перспективы дает цифровой след и что позволяют технологии на базе искусственного интеллекта.

Холдинг 1MI остается официальным информационным партнером Петербургского международного экономического форума.

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