Финляндия ожидает прекращения поставок российского газа в мае

В заявлении компании Gasum говорится, что существует риск прекращения поставок природного газа компании в соответствии с договором поставки, и вполне вероятно, что импорт природного газа из России в Финляндию остановится либо поздно вечером в пятницу, 20 мая, либо в субботу, 21 мая 2022 года. Об этом пишет Pravda.Ru.