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Posted 19 мая 2022, 15:06

Published 19 мая 2022, 15:06

Modified 19 мая 2022, 15:07

Updated 19 мая 2022, 15:07

Финляндия ожидает прекращения поставок российского газа в мае

19 мая 2022, 15:06

Финляндия ожидает прекращения поставок российского газа в мае

Поставки российского газа в Финляндию могут быть остановлены в ночь на 21 мая, сообщили в финской государственной энергетической компании Gasum.

В заявлении компании Gasum говорится, что существует риск прекращения поставок природного газа компании в соответствии с договором поставки, и вполне вероятно, что импорт природного газа из России в Финляндию остановится либо поздно вечером в пятницу, 20 мая, либо в субботу, 21 мая 2022 года. Об этом пишет Pravda.Ru.

 

При этом, как уведомляет компания, ни от «Газпром экспорта» ни от российского посредника, занимающегося транспортировкой энергоресурсов, по этому поводу не поступало никаких сведений.

 

Отмечается, что Gasum будет стремиться обеспечить доступность газа для своих потребителей из других источников, например через газопровод Balticconnector.

При этом в компании допускают, что его пропускная способность не может сравниться с российским.

#Политика
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