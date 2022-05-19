«Единая Россия» отправила из Омска еще 20 тонн помощи для жителей Донбасса

Напомним, «Единая Россия» объявила сбор помощи в первый же день эвакуации жителей Донбасса. В регионах создали резервные фонды для оперативной отправки предметов первой необходимости. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак одним из первых посетил Ростовскую область и пункты временного размещения беженцев, а также Донецк.