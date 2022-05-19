«Единая Россия» отправила из Омска еще 20 тонн помощи для жителей Донбасса

Омское региональное отделение «Единой России» подготовило уже четвертый груз гуманитарной помощи, адресованной эвакуированным жителям Донбасса. В общей сложности собрано 20 тонн продуктов и необходимых вещей.
18 мая собранную помощь загружали для отправки. К складам приехал участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Таймас Абдуалинов. Он привез гигиенические предметы первой необходимости.
«Донбасс как никогда нуждается в нашей помощи, поэтому никто не должен оставаться в стороне. Каждый может чем-то помочь. И омичи активно принимают участие в сборе гуманитарных грузов. Из Омска уже отправлено около 65 тонн товаров и продуктов первой необходимости. И люди продолжают нести то, без чего сложно наладить быт в городах и поселках, где еще недавно шли бои. К акции присоединяются и предприниматели, и целые коллективы омских предприятий, и молодежь. Люди во всем мире должны знать, что мы своих не бросаем. А испытания нас не пугают. Напротив, они нас укрепляют и делают сильнее», — считает руководитель производственного предприятия Таймас Абдуалинов.
Из Таврического района привезли муку, макароны, рис, горох — в целом около 20 тонн. Существенный вклад внесли аграрии этого района. Продукты отсюда повезут в Ростовскую область, оттуда в ЛДНР.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Артемов отметил чуткость и неравнодушие омичей.
«Каждый помогает Донбассу, чем может, разделяя с его жителями все горести. Взрослые омичи рассказывают детям, почему сострадание так важно, делятся с ними нашими общими переживаниями и с юного возраста учат ребят любить ближних, помогать тем, кто в беде. Это особенно ценно. Приобщаются к общему делу и меценаты, районные предприятия — никто не остаётся в стороне. Сельхозпроизводители из Таврического района, к примеру, отправили 20 тонн муки и макаронных изделий на Донбасс. Мы продолжим помогать беженцам и жителям Донбасса. Хочется, чтобы руку помощи по мере возможности протянул каждый омич. Ведь наша общая сила — в единстве и вовремя подставленном дружеском плече. Вместе мы все преодолеем!», — уверен Александр Артемов.
Дмитрий Анатольевич Баранов, депутат Таврического муниципального района Омской области, генеральный директор ООО «ДиборЭкспорт» рассказал, что планируется собрать еще 15 тонн.
«Родители с детства говорили мне: если есть возможность помочь, если ее нет, но есть огромное желание, обязательно нужно помогать. Не только близким, но и своим соотечественникам, своей стране. Именно поэтому мы отправили гуманитарную помощь на Донбасс. В планах — собрать еще 15 тонн.
Я бы хотел, чтобы к сбору присоединились все районы Омской области. Потому что мы — единая страна, большая и великая. И каждый должен внести свой небольшой вклад в общее дело.
Не будем роптать, жаловаться, давайте лучше общими усилиями поможем наши собратьям!» — призывает Дмитрий Баранов.
Напомним, «Единая Россия» объявила сбор помощи в первый же день эвакуации жителей Донбасса. В регионах создали резервные фонды для оперативной отправки предметов первой необходимости. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак одним из первых посетил Ростовскую область и пункты временного размещения беженцев, а также Донецк.
Из Омска первый грузовик с гуманитарной помощью уехал на Донбасс 2 марта. Было собрано 15 тонн продуктов и вещей: консервы, макароны, бытовая химия, мед. В общей сложности из Омска отправили уже 65 тонн помощи жителям ЛНР и ДНР.