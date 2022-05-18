На Экспертном совете в Омске обсудили экологизацию транспорта и экомониторинг

Одной из тем стала экологизация общественного транспорта в Омске. Мэр Сергей Шелест рассказал о планах в этой области. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» регион закупил для города 51 автобус на газомоторном топливе. Новый транспорт работает на природном газе, снижающем воздействие на окружающую среду. Также глава города напомнил о 20 новых экологичных автобусах марки ЛиАЗ, которые Омский НПЗ «Газпром нефти» передал муниципальному предприятию «Пассажирское предприятие № 8». Они также используют в качестве топлива природный газ.