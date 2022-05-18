На Экспертном совете в Омске обсудили экологизацию транспорта и экомониторинг

Одной из тем стала экологизация общественного транспорта в Омске. Мэр Сергей Шелест рассказал о планах в этой области. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» регион закупил для города 51 автобус на газомоторном топливе. Новый транспорт работает на природном газе, снижающем воздействие на окружающую среду. Также глава города напомнил о 20 новых экологичных автобусах марки ЛиАЗ, которые Омский НПЗ «Газпром нефти» передал муниципальному предприятию «Пассажирское предприятие № 8». Они также используют в качестве топлива природный газ.
Развивается в регионе и газозаправочная инфраструктура. Автомобильные «газовые» заправки работают в Омске, в поселке Лузино и в Тюкалинске. На заседании решено вплотную заняться развитием инфраструктуры для газомоторного транспорта и привлекать для этого государственные субсидии.
Также на совете Омский НПЗ представил свой проект развития автоматизированной системы мониторинга воздуха на предприятии. Систему уже внедрили на одной из установок по производству компонентов высокооктанового бензина. Датчики в режиме онлайн отслеживают уровень воздействия на окружающую среду. Инициатива получила высокую оценку экспертов совета.
«Сегодня Омский НПЗ реализует пилотный проект по оснащению своих производственных объектов системой автоматизированного экомониторинга. Благодаря ОНПЗ наш регион одним из первых ведет эту работу. Для нас очень важно, что такое крупное предприятие является примером для большей части омской промышленности. Мы работаем над тем, чтобы другие предприятия региона пользовались ценным опытом и шли по проторенному Омским НПЗ пути», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.
Сейчас предприятие совместно с Росприроднадзором разрабатывает механизм, который позволит напрямую передавать информацию с датчиков в надзорные органы.
По словам главы проектного офиса «Чистого Воздуха» Максима Королькова, процесс вскоре упростит запуск федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг». Все данные будут стекаться в эту ГИС, которая станет удобным инструментом замера состояния окружающей среды в регионе. Ситуация будет мониториться в режиме реального времени, а доступ к данным будут иметь и органы власти, и население.
«Наличие автоматизированных систем мониторинга воздуха со временем станет отраслевым маркером экологичного производства. Эта технология является результатом запроса общества на эффективные цифровые решения в сфере экологии. Внедрение АСМВ — одна из наиболее действенных мер по контролю за экологией в крупных промышленных городах. В этом плане Омский НПЗ полностью соответствует современным требованиям в области охраны окружающей среды», — отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
Этот опыт станет основой для разработки стандартов экомониторинга.
«Омский НПЗ в плановом режиме продолжает экологическую модернизацию производства. Реализация природоохранных проектов позволяет предприятию последовательно снижать общее воздействие производства на окружающую среду. А внедрение автоматизированных систем мониторинга воздуха на Омском НПЗ формирует новые экологические стандарты производства, работающего на принципах информационной открытости для общественности, надзорных органов и власти», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.