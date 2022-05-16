Омский НПЗ оснастил поисково-спасательный отряд новым оборудованием

ОНПЗ по программе «Родные города» компании «Газпром нефть» поддержал грантом проект поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», посвященный безопасности детей. Поисковики получили необходимое оборудование, которое координаторы используют во время занятий и мастер-классов в школах, детских садах и оздоровительных лагерях. Благодаря этому омские школьники и дошколята теперь знакомы с правилами личной безопасности: необходимостью знать наизусть свой адрес и номера телефонов родителей, о том, что нужно остановиться, если потерялся, — взрослые всегда ищут ребенка.