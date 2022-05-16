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Омский НПЗ оснастил поисково-спасательный отряд новым оборудованием

Омский НПЗ оснастил поисково-спасательный отряд новым оборудованием

16 мая, 13:31
Фото: Андрей Шавин
На средства гранта предприятия поисковики закупили специализированный инвентарь и видеооборудование.

ОНПЗ по программе «Родные города» компании «Газпром нефть» поддержал грантом проект поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», посвященный безопасности детей. Поисковики получили необходимое оборудование, которое координаторы используют во время занятий и мастер-классов в школах, детских садах и оздоровительных лагерях. Благодаря этому омские школьники и дошколята теперь знакомы с правилами личной безопасности: необходимостью знать наизусть свой адрес и номера телефонов родителей, о том, что нужно остановиться, если потерялся, — взрослые всегда ищут ребенка.

Профилактическая работа с детьми — важная часть работы отряда «Доброспас-Омск». Поисковики рассказывают школьникам о природных особенностях Омской области, о безопасном поведении в городской и природной среде. На занятиях используются ноутбуки, проектор и видеоэкран, приобретенные на средства гранта ОНПЗ. Также благодаря поддержке предприятия поисковики закупили рации и компасы — основные приборы, необходимые для поиска потерявшихся людей.

«Уже много лет наш отряд занимается профилактикой безопасности юных омичей. Мы рассказываем детям как вести себя, чтобы не попасть в беду, что делать, чтобы не потеряться и как правильно поступать, если уже потерялись. Благодаря Омскому НПЗ наши занятия проходят в новом интересном формате. Дети знакомятся с оборудованием, которое мы используем в реальных поисках. А трансляция видеороликов способствует лучшему усвоению информации», — отметила руководитель поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» Марианна Зырянова.

При поддержке ОНПЗ поисково-спасательный отряд продолжает вооружать юных омичей знаниями, умениями и навыками, необходимыми для действия в экстремальных ситуациях. Авторы проекта отмечают, если профилактические встречи помогут хоть одному ребенку, значит главную цель проекта «Безопасность наших детей» можно считать достигнутой.

#Екатерина Чаплинская
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