Омский НПЗ оснастил поисково-спасательный отряд новым оборудованием

ОНПЗ по программе «Родные города» компании «Газпром нефть» поддержал грантом проект поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», посвященный безопасности детей. Поисковики получили необходимое оборудование, которое координаторы используют во время занятий и мастер-классов в школах, детских садах и оздоровительных лагерях. Благодаря этому омские школьники и дошколята теперь знакомы с правилами личной безопасности: необходимостью знать наизусть свой адрес и номера телефонов родителей, о том, что нужно остановиться, если потерялся, — взрослые всегда ищут ребенка.
Профилактическая работа с детьми — важная часть работы отряда «Доброспас-Омск». Поисковики рассказывают школьникам о природных особенностях Омской области, о безопасном поведении в городской и природной среде. На занятиях используются ноутбуки, проектор и видеоэкран, приобретенные на средства гранта ОНПЗ. Также благодаря поддержке предприятия поисковики закупили рации и компасы — основные приборы, необходимые для поиска потерявшихся людей.
«Уже много лет наш отряд занимается профилактикой безопасности юных омичей. Мы рассказываем детям как вести себя, чтобы не попасть в беду, что делать, чтобы не потеряться и как правильно поступать, если уже потерялись. Благодаря Омскому НПЗ наши занятия проходят в новом интересном формате. Дети знакомятся с оборудованием, которое мы используем в реальных поисках. А трансляция видеороликов способствует лучшему усвоению информации», — отметила руководитель поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» Марианна Зырянова.
При поддержке ОНПЗ поисково-спасательный отряд продолжает вооружать юных омичей знаниями, умениями и навыками, необходимыми для действия в экстремальных ситуациях. Авторы проекта отмечают, если профилактические встречи помогут хоть одному ребенку, значит главную цель проекта «Безопасность наших детей» можно считать достигнутой.