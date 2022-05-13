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Posted 13 мая 2022, 15:32

Published 13 мая 2022, 15:32

Modified 13 мая 2022, 15:34

Updated 13 мая 2022, 15:34

Запрет на полеты в аэропорты юга России продлили в 13-й раз

13 мая 2022, 15:32

Запрет на полеты в аэропорты юга России продлили в 13-й раз

Росавиация объявила об очередном тринадцатом продлении запрета на полеты в одиннадцать российских городов.

Как отметили в ведомстве, новое ограничение вводится на неделю в одиннадцати российских аэропортах, вплоть до 19 мая. Об этом пишет infox.ru.

 

Ограничения распространяются на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, а также Элисты. 

 

Уточняется, что авиаперевозчикам рекомендовано пользоваться альтернативными маршрутами, используя воздушные гавани Минеральных Вод, Ставрополя, Сочи, а также Волгограда. 

 

Отмечается, что в столичном аэропорту Внуково порядка 30% сотрудников уже получили уведомления о скором сокращении, остальные переведены на четырех- и даже трехдневный режим работы. В аэропорту Домодедово для недопущения увольнения персонала была введена сокращенная рабочая неделя, Шереметьево вывело на простой почти 20% сотрудников.

 

Впервые ограничения на полеты ввели 24 февраля, в день начала специальной военной операции России на Украине. С этого времени Росавиация уже двенадцать раз продлевала ограничения на работу аэропортов юга России.

#Общество
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