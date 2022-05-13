Запрет на полеты в аэропорты юга России продлили в 13-й раз

Отмечается, что в столичном аэропорту Внуково порядка 30% сотрудников уже получили уведомления о скором сокращении, остальные переведены на четырех- и даже трехдневный режим работы. В аэропорту Домодедово для недопущения увольнения персонала была введена сокращенная рабочая неделя, Шереметьево вывело на простой почти 20% сотрудников.