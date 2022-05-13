Омский НПЗ поддержал создание экологического лектория для школьников

Омский НПЗ ежегодно проводит грантовый конкурс, поддерживая лучшие социальные проекты омичей, в том числе направленные на повышение экологической сознательности детей и молодежи. В прошлом году реализовали шесть экоинициатив, а в 2022 году предприятие уже поддержало семь таких проектов. В библиотеке имени Н. К. Крупской заработала детская студия мультипликации «Экоград». На занятиях школьники осваивают современные мультимедийные технологии и создают анимационные фильмы по актуальным экологическим темам. Также ОНПЗ развивает «Территорию экологических игр», где проводятся интерактивные занятия для младших школьников. Создатели «Сибирской ЭкоШколы» разработали видеокурс лекций по развитию экотуризма в Омской области. В природном заповеднике «Птичья гавань» при поддержке предприятия организовали массовый велоквест «Зеленая миля».