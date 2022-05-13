Омский НПЗ поддержал создание экологического лектория для школьников

Просветительский экопроект получил дорогу в жизнь благодаря гранту Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». На средства гранта авторы проекта организовали серию экологических занятий для младших школьников на базе детских библиотек города.
Для ребят создали передвижную библиотеку детских книг и развивающих игр по экологии. На занятия также приглашали зоозащитников и экоактивистов, устраивали для детей показы фильмов на тему бережного отношения к природе.
После завершения проекта коллекция книг и игротека пополнили фонд муниципальных библиотек, где сегодня продолжаются занятия. Дети также могут брать книги для самостоятельного чтения дома.
«Грант Омского НПЗ позволил приобрести более 50 книг по экологии известных российских и зарубежных авторов. С использованием этой литературы и развивающих игр мы провели уроки экошколы в детских библиотеках им. А. С. Пушкина, „Заозерная“, им. Ф. М. Достоевского, им. Зои Космодемьянской, а также в ряде выездных лагерей. Наш проект помог ребятам не только повысить уровень знаний, но и позволил выработать у них личную ответственность и желание способствовать улучшению экологической обстановки в нашем городе», — отметила автор проекта, руководитель отдела социокультурных проектов Центральной городской библиотеки Наталья Долгополова.
Омский НПЗ ежегодно проводит грантовый конкурс, поддерживая лучшие социальные проекты омичей, в том числе направленные на повышение экологической сознательности детей и молодежи. В прошлом году реализовали шесть экоинициатив, а в 2022 году предприятие уже поддержало семь таких проектов. В библиотеке имени Н. К. Крупской заработала детская студия мультипликации «Экоград». На занятиях школьники осваивают современные мультимедийные технологии и создают анимационные фильмы по актуальным экологическим темам. Также ОНПЗ развивает «Территорию экологических игр», где проводятся интерактивные занятия для младших школьников. Создатели «Сибирской ЭкоШколы» разработали видеокурс лекций по развитию экотуризма в Омской области. В природном заповеднике «Птичья гавань» при поддержке предприятия организовали массовый велоквест «Зеленая миля».
Кроме того, в 2021 году в рамках многоэтапного проекта «Люби и знай свой край» предприятие обеспечило все школы региона учебными пособиями серии «География Омской области». Открытые уроки по экологии прошли на территории предприятия и в Центре экологического мониторинга Омской области.