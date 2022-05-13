Нефтяники перечислили более 116 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

Федеральная налоговая служба назвала топ крупнейших налогоплательщиков среди производителей кокса и нефтепродуктов по итогам 2021 года. Омские предприятия этой сферы перечислили в консолидированных бюджет РФ 116,69 млрд рублей — практически половину (49,4%) от всех региональных отчислений. По сравнению с 2020 годом поступления от отрасли выросли на 19,8% или на 19,27 млрд рублей.
АО «Газпромнефть — Омский НПЗ»;
АО «Группа компаний «Титан»;
ООО «Газпромнефть — Смазочные материалы»;
АО «Экоойл»;
ООО «Газпромнефть — Битумные материалы».
Отметим, ранее Омский НПЗ стал крупнейшим налогоплательщиком области в консолидированный бюджет России по итогам первого квартала 2022 года. Вместе с дочерним предприятием в перечень лидеров вошла и «Газпром нефть».