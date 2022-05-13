Нефтяники перечислили более 116 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

Федеральная налоговая служба назвала топ крупнейших налогоплательщиков среди производителей кокса и нефтепродуктов по итогам 2021 года. Омские предприятия этой сферы перечислили в консолидированных бюджет РФ 116,69 млрд рублей — практически половину (49,4%) от всех региональных отчислений. По сравнению с 2020 годом поступления от отрасли выросли на 19,8% или на 19,27 млрд рублей.