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Нефтяники перечислили более 116 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

Нефтяники перечислили более 116 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

13 мая, 16:25
Фото: Омский НПЗ
Консолидированный бюджет РФ объединяет бюджеты всех уровней. Средства из него расходуют на социальные выплаты, субсидии и поддержку экономики.

Федеральная налоговая служба назвала топ крупнейших налогоплательщиков среди производителей кокса и нефтепродуктов по итогам 2021 года. Омские предприятия этой сферы перечислили в консолидированных бюджет РФ 116,69 млрд рублей — практически половину (49,4%) от всех региональных отчислений. По сравнению с 2020 годом поступления от отрасли выросли на 19,8% или на 19,27 млрд рублей.

Лидерами по объему отчислений стали:
 

АО «Газпромнефть — Омский НПЗ»;
АО «Группа компаний «Титан»;
ООО «Газпромнефть — Смазочные материалы»;
АО «Экоойл»;
ООО «Газпромнефть — Битумные материалы».

Отметим, ранее Омский НПЗ стал крупнейшим налогоплательщиком области в консолидированный бюджет России по итогам первого квартала 2022 года. Вместе с дочерним предприятием в перечень лидеров вошла и «Газпром нефть».

#Вероника Жукова
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