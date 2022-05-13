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Губернатор Омской области проголосовал за благоустройство сквера по нацпроекту

Губернатор Омской области проголосовал за благоустройство сквера по нацпроекту

13 мая, 18:22
Фото: Омская губерния
Глава региона отдал голос за преображение сквера имени Дмитрия Карбышева в Омске.

Сегодня губернатор Александр Бурков проинспектировал реконструкцию сквера Красной Звезды в Порт-Артуре, где подрядчик ООО «Олимп» приступил уже ко второй очереди работ. 

В сквере сегодня работали волонтеры, которые помогают омичам проголосовать за объекты для благоустройства на следующий год. На выбор представлены 27 территорий. Голосование проходит на платформе 55.gorodsreda.ru.

Омская губерния

Александр Бурков отдал свой голос за благоустройство сквера имени Дмитрия Карбышева в Омске.

«Считаю, место, которое носит имя легендарного омича, несгибаемого генерала Дмитрия Михайловича Карбышева, необходимо обновить. На территории предлагается установить освещение, озеленить её и обновить тротуары. Это место памяти должно выглядеть достойно и стать точкой притяжения для всех омичей, чтобы мы помнили настоящих героев, которые сражались за Родину, и отстояли ее у нацистов. Сохранение исторической правды в нынешних условиях важно, как никогда», — объяснил свой выбор Александр Бурков.
#Вероника Жукова
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