Губернатор Омской области проголосовал за благоустройство сквера по нацпроекту

Сегодня губернатор Александр Бурков проинспектировал реконструкцию сквера Красной Звезды в Порт-Артуре, где подрядчик ООО «Олимп» приступил уже ко второй очереди работ.
В сквере сегодня работали волонтеры, которые помогают омичам проголосовать за объекты для благоустройства на следующий год. На выбор представлены 27 территорий. Голосование проходит на платформе 55.gorodsreda.ru.
Александр Бурков отдал свой голос за благоустройство сквера имени Дмитрия Карбышева в Омске.
«Считаю, место, которое носит имя легендарного омича, несгибаемого генерала Дмитрия Михайловича Карбышева, необходимо обновить. На территории предлагается установить освещение, озеленить её и обновить тротуары. Это место памяти должно выглядеть достойно и стать точкой притяжения для всех омичей, чтобы мы помнили настоящих героев, которые сражались за Родину, и отстояли ее у нацистов. Сохранение исторической правды в нынешних условиях важно, как никогда», — объяснил свой выбор Александр Бурков.