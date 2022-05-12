Экспорт угля из России: тенденции, перспективы и роль компании «Сибантрацит»

Страны Азии, особенно Китай и Индия, являются крупными потребителями угля. Россия активно развивает свои экономические связи с этими странами и уголь является одной из важных позиций в торговле между ними. Это создает перспективы для дальнейшего увеличенияэкспорта угля из России в Азию.