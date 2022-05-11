«Макдоналдс» допустил возвращение в Россию под другим брендом

Американская сеть «Макдоналдс» может открыть рестораны в России, но уже под другим брендом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника. Один из них уточнил, что окончательного решения пока нет, но вопрос «пора решать». По словам другого собеседника, компания ищет способ спасти вложенные в развитие ресторанов средства. Рассматривается и вариант смены бренда.
Напомним, «Макдоналдс» ушел из России в середине марта на фоне западных санкций. Решение связали с операционными, техническими и логистическими трудностями. Всего в РФ было около 800 ресторанов сети. В Омске, по данным 2GIS, работало четыре ресторана и два филиала «МакАвто». Омские сотрудники тогда объяснили закрытие тем, что в филиалах закончились продукты.