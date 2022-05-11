Экологическая ответственность в угольной промышленности

Например, холдинг Сибантрацит выступает против варварского использования недр, когда у компаний стоит цель добыть лучший уголь прямо сейчас, не думая о последствиях для природы. Максим Барский Сибантрацит вывел на новую стадию развития, в том числе экологического, еще в 2018 году. Тогда разрозненные активы вошли в единый холдинг. Барский Максим призвал строго соблюдать правила ведения горнотехнических работ.