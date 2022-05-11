Posted 11 мая 2022,, 09:12
Published 11 мая 2022,, 09:12
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Многие компании уже воспринимают экологическую ответственность как ключевой элемент своего бизнеса. Они внедряют строгую экологическую политику, направленную на минимизацию воздействия на окружающую среду, включая снижение выбросов, управление отходами, восстановление ландшафта.
Одной из ключевых экологических инициатив стала стратегия «ноль отходов». Это подразумевает максимально возможное использование всех продуктов, возникающих в процессе добычи и обработки угля. Так, применяются технологии переработки угольных отходов, что позволяет извлекать дополнительные полезные ископаемые и уменьшать объем отходов, отправляемых на свалки.
Кроме того, угольные компании активно внедряют проекты по рекультивации земель. После окончания работ по добыче угля территории восстанавливаются и возвращаются в природное состояние, что позволяет сохранить биоразнообразие и обеспечивает долгосрочное использование земель.
Например, холдинг Сибантрацит выступает против варварского использования недр, когда у компаний стоит цель добыть лучший уголь прямо сейчас, не думая о последствиях для природы. Максим Барский Сибантрацит вывел на новую стадию развития, в том числе экологического, еще в 2018 году. Тогда разрозненные активы вошли в единый холдинг. Барский Максим призвал строго соблюдать правила ведения горнотехнических работ.
Таким образом, угольные компании демонстрируют, что даже в такой традиционно «грязной» отрасли, как добыча угля, возможно эффективное и ответственное экологическое управление. Экологические инициативы компании способствуют сохранению окружающей среды и обеспечивают устойчивое развитие.