«Герои среди нас!». Омское отделение «Единой России» запустило героический флешмоб

Омские единороссы дали стар флешмобу «Герои среди нас!». В своих социальных сетях партийцы делятся историями о героях-омичах, подарившим нам великую Победу.
Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в поздравительную кампанию для ветеранов Великой Отечественной войны, да и возраст, а также состояние здоровья многих из них уже не позволяет не только посещать праздничные мероприятия ко Дню Победы, но и принимать у себя волонтеров и людей, желающих поздравить.
Потому активистами Омского регионального отделения «Единой России», молодогвардейцами и участниками предварительного голосования было принято решение развернуть акцию «Герои среди нас!». Ее цель — рассказать жителям города через социальные сети о великих омичах, которые ковали Победу, вспомнить о подвигах каждого ветерана и труженика тыла.
Организаторы этой акции предлагают присоединиться к ней каждого омича и поделиться историями о своих дедах и прадедах, используя хештеги: #герои_среди_нас #9мая #ДеньПобеды.
Это флешмоб уже поддержал губернатор Омской области Александр Бурков, который рассказал о ветеране Якове Ивановиче Безбородове.
«Он оказался на фронте, когда ему было 17. Прошёл всю Вторую мировую войну. Дошёл до Румынии, Югославии, Венгрии. Победу встретил уже в Австрии. После этого борьба против нацизма не закончилась. На Западной Украине он сражался с бандеровцами. Сегодня, спустя 77 лет, дело Якова Ивановича продолжают российские солдаты и офицеры. Как и он в свое время, они борются за правое дело — за мир без нацизма», — поделился глава региона.
Директор по технологическому развитию Омского НИИ приборостроения Иван Березин также высказался в поддержку такой нужной и важной инициативы.
«Полностью поддерживаю эту акцию. Сегодняшние события показывают, как важно сохранять историческую память. В Омске живут настоящие герои — участники Великой Отечественной войны, труженики тыла. Они олицетворяют собой подвиг нашего многонационального народа, напоминают нам о незримой связи разных поколений защитников Отечества», — говорит Иван Березин.
Омичи присоединяетесь, нам очень нужны ваши истории о легендарных земляках.