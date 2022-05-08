«Герои среди нас!». Омское отделение «Единой России» запустило героический флешмоб

Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в поздравительную кампанию для ветеранов Великой Отечественной войны, да и возраст, а также состояние здоровья многих из них уже не позволяет не только посещать праздничные мероприятия ко Дню Победы, но и принимать у себя волонтеров и людей, желающих поздравить.