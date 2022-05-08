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«Герои среди нас!». Омское отделение «Единой России» запустило героический флешмоб

«Герои среди нас!». Омское отделение «Единой России» запустило героический флешмоб

8 мая, 11:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В социальных сетях активисты партии рассказывают истории об омичах, которые ковали великую Победу.

Омские единороссы дали стар флешмобу «Герои среди нас!». В своих социальных сетях партийцы делятся историями о героях-омичах, подарившим нам великую Победу.

Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в поздравительную кампанию для ветеранов Великой Отечественной войны, да и возраст, а также состояние здоровья многих из них уже не позволяет не только посещать праздничные мероприятия ко Дню Победы, но и принимать у себя волонтеров и людей, желающих поздравить.

Потому активистами Омского регионального отделения «Единой России», молодогвардейцами и участниками предварительного голосования было принято решение развернуть акцию «Герои среди нас!». Ее цель — рассказать жителям города через социальные сети о великих омичах, которые ковали Победу, вспомнить о подвигах каждого ветерана и труженика тыла.

Организаторы этой акции предлагают присоединиться к ней каждого омича и поделиться историями о своих дедах и прадедах, используя хештеги: #герои_среди_нас #9мая #ДеньПобеды.

Это флешмоб уже поддержал губернатор Омской области Александр Бурков, который рассказал о ветеране Якове Ивановиче Безбородове.

«Он оказался на фронте, когда ему было 17. Прошёл всю Вторую мировую войну. Дошёл до Румынии, Югославии, Венгрии. Победу встретил уже в Австрии. После этого борьба против нацизма не закончилась. На Западной Украине он сражался с бандеровцами. Сегодня, спустя 77 лет, дело Якова Ивановича продолжают российские солдаты и офицеры. Как и он в свое время, они борются за правое дело — за мир без нацизма», — поделился глава региона.

Директор по технологическому развитию Омского НИИ приборостроения Иван Березин также высказался в поддержку такой нужной и важной инициативы.

«Полностью поддерживаю эту акцию. Сегодняшние события показывают, как важно сохранять историческую память. В Омске живут настоящие герои — участники Великой Отечественной войны, труженики тыла. Они олицетворяют собой подвиг нашего многонационального народа, напоминают нам о незримой связи разных поколений защитников Отечества», — говорит Иван Березин.
Иван Березин
"Единая Россия"

Омичи присоединяетесь, нам очень нужны ваши истории о легендарных земляках.

#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Александр Бурков#День Победы#Герои#Единая Россия#Василий Попов
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