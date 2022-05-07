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Posted 7 мая 2022,, 06:41

Published 7 мая 2022,, 06:41

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

После пыльной бури в Омске потеплеет до +23 градусов

7 мая 2022, 06:41
Опасные погодные явления не покинут регион.

Опубликован прогноз погоды в Омской области на ближайшие три дня. По данным синоптиков, сегодня ночью похолодает до -2 градусов, местами ожидаются осадки в виде снега. Порывы ветра не превысят 10 метров в секунду.

В воскресный выходной температура воздуха составит +14…+19. Дождевые осадки и ветер от 8 до 13 метров в секунду.

В День Победы, на 9 мая, прогнозируют жару. Столбик термометра поднимется до +23 градусов. Осадков не ожидается, как и сильных порывов ветра. Резко похолодает в ночь на вторник, местами до +1.

10 мая в Омской области снова будет опасная погода. Температура днем +18…+23, без осадков. А вот порывы ветра в отдельных районах достигнут 18 метров в секунду.

Отметим, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Пыльная буря 6 мая принесла немало бед омичам. Синоптики предупреждают, с 7 по 11 мая по южной половине региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости). Об этом ранее заявляли и в региональном МЧС. Особые риски грозят трем районам.

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