Волонтеры «Единой России» вручат омичам более 30 тысяч Георгиевских ленточек

В преддверии 9 мая волонтеры «Единой России» и МГЕР раздают омичам Георгиевские ленты. Акция проходит на оживленных улицах, в парках и скверах города. Также сегодня, 6 мая, ленточки вручили работникам на проходной криогенного завода. Раздавая ленты, активисты одновременно рассказывают об истории символа и объясняют, как правильно носить ленту.