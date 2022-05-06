Волонтеры «Единой России» вручат омичам более 30 тысяч Георгиевских ленточек

В преддверии 9 мая волонтеры «Единой России» и МГЕР раздают омичам Георгиевские ленты. Акция проходит на оживленных улицах, в парках и скверах города. Также сегодня, 6 мая, ленточки вручили работникам на проходной криогенного завода. Раздавая ленты, активисты одновременно рассказывают об истории символа и объясняют, как правильно носить ленту.
В праздничные дни в Омской области волонтеры собираются раздать более 30 тысяч георгиевских лент.
«Георгиевская ленточка уже давно стала-по настоящему народным символом нашей памяти о подвиге отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной. В каждой семье — и в моей тоже — есть своя история о тех грозных событиях. Один из моих прадедов — младший лейтенант Федор Кочанов попал в плен в начале войны, прошел концлагеря, но вернулся домой живым. Два других — Павел Качаров и Семен Никифоров — отдали свои жизни за свободу и независимость Родины. А еще один прадед — Александр Вяткин — честно трудился в тылу, приближая общую Победу. В эти майские дни я надену георгиевскую ленточку, в том числе, отдавая дань уважения их подвигу, как и подвигу миллионов советских людей, победивших нацизм», — говорит заместитель директора АО «Омский речной порт» по грузовой и коммерческой работе Константин Кочанов.
Акция «Георгиевская лента» проходит с 2005 года, впервые она стартовала к 60-летию Великой Победы.
«День Победы — особый праздник для каждого в нашей стране. Великая Отечественная не обошла стороной ни одну семью. Мой прадед Билецкий Тимофей прошел три войны: начинал с финской, затем сражался в Великой Отечественной. Дошел до Берлина. А после возвращения, в 1945 году, попал еще и на Советско-Японскую войну. Он остался жив. Мой дед Билецкий Петр воевал недолго. Сначала на фронт его не забирали из-за возраста. Был мал. Когда призвали, воевал недолго, около года. Был связистом. Получил ранение, но вернулся домой живым. Я горжусь своими предками, и теперь уже своим внучкам рассказываю о защитниках нашей семьи. Прошло 77 лет со дня Победы и сегодня мы вновь отстаиваем наше право жить на своей земле, говорить на своем языке, иметь свою культуру и традиции. Народ жив, пока жива его историческая память! И символ нашей воинской славы и Победы над фашизмом — георгиевская ленточка», — поделилась Наталья Старовойтова, преподаватель Омского аграрного университета имени Столыпина.
Напомним, недавно «Единая Россия» предложила приравнять Георгиевскую ленту к символам воинской славы, чтобы ввести ответственность за неподобающее использование символа Победы. Соответствующий законопроект партия внесла в Госдуму.