В пожаре в Называевске Омской области пострадали семь человек

Предварительно, пожар начался с возгорания проводки в трансформаторной будке возле дома престарелых. Последний удалось отстоять, однако огонь распространился на частные дома и хозпостройки. Всего в городе, по данным главы района, сгорело 52 постройки, в том числе около 30 жилых домов. Всего в Омской области за день, как сообщили Городу55 в ГУ МЧС региона, произошло более 200 пожаров. В Новоалексадровке, где горело более 20 строений, погиб человек. В регионе введен режим ЧС.