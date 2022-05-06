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В пожаре в Называевске Омской области пострадали семь человек

В пожаре в Называевске Омской области пострадали семь человек

6 мая, 21:54
Фото: Город55
Двое госпитализированы.

Как стало известно Городу55, в пожаре в Называевском районе пострадали семь человек. Об этом на месте ЧП сообщил глава района Сергей Доценко. По его словам, двое жителей госпитализированы, причем один — в предынфарктном состоянии. Инфаркт, к счастью, не подтвердился. Еще пять человек отпустили на амбулаторное лечение. Среди травм — ожоги рук, переломы ноги и т. д.

Гибель человека, о чем сообщалось в соцсетях, не подтвердилась.

Предварительно, пожар начался с возгорания проводки в трансформаторной будке возле дома престарелых. Последний удалось отстоять, однако огонь распространился на частные дома и хозпостройки. Всего в городе, по данным главы района, сгорело 52 постройки, в том числе около 30 жилых домов. Всего в Омской области за день, как сообщили Городу55 в ГУ МЧС региона, произошло более 200 пожаров. В Новоалексадровке, где горело более 20 строений, погиб человек. В регионе введен режим ЧС.

Отметим, пожары охватили область на фоне штормового ветра в 20 м/с и больше.

 

#Вероника Жукова#Видео
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