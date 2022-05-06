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В Омской области в обширном пожаре едва не сгорел дом престарелых

В Омской области в обширном пожаре едва не сгорел дом престарелых

6 мая, 16:11
Фото: 1МI
Из здания успели эвакуировать 16 пенсионеров и персонал. А в округе сгорела почти целая улица.

Сегодня днем около 12 часов в Называевске случился крупный пожар, который штормовым ветром раздуло почти на всю улицу. К моменту прибытия спасателей горело два частных дома, при этом надворные постройки пылали по всей площади, и с них огонь перекинулся на соседние здания. Скорость ветра в это время достигала 25 м/с, что считается штормовым уровнем.

Разбушевавшееся пламя едва не охватило расположенный поблизости дом престарелых. С помощью сотрудников районной администрации из учреждения эвакуировали 20 человек: 16 постояльцев и четыре работника). Усилиями пожарных дом престарелых удалось спасти. При этом пожар в городе продолжается: сейчас горит девять строений: пять домов и четыре хозяйственные постройки, сообщают в ГУ МЧС по Омской области.

С пламенем борются внушительные силы спасателей, в том числе дополнительно привлекли пожарный поезд с командой из пяти человек. В целом привлечено 165 человек, 23 единиц техники, из них от МЧС России 108 человек, 16 единиц техники. На усиление в район направлена аэромобильная группировка в составе еще 50 человек.

Отметим, в Омской области введен режим ЧС в связи с пожарной опасностью в условиях штормового ветра.

#Новости#Пожары#ГУ МЧС по Омской области#Пожар в Называевске#Буря и пожары в Омске#Вероника Жукова#Видео
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