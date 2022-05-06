В Омской области в обширном пожаре едва не сгорел дом престарелых

Сегодня днем около 12 часов в Называевске случился крупный пожар, который штормовым ветром раздуло почти на всю улицу. К моменту прибытия спасателей горело два частных дома, при этом надворные постройки пылали по всей площади, и с них огонь перекинулся на соседние здания. Скорость ветра в это время достигала 25 м/с, что считается штормовым уровнем.
Разбушевавшееся пламя едва не охватило расположенный поблизости дом престарелых. С помощью сотрудников районной администрации из учреждения эвакуировали 20 человек: 16 постояльцев и четыре работника). Усилиями пожарных дом престарелых удалось спасти. При этом пожар в городе продолжается: сейчас горит девять строений: пять домов и четыре хозяйственные постройки, сообщают в ГУ МЧС по Омской области.
С пламенем борются внушительные силы спасателей, в том числе дополнительно привлекли пожарный поезд с командой из пяти человек. В целом привлечено 165 человек, 23 единиц техники, из них от МЧС России 108 человек, 16 единиц техники. На усиление в район направлена аэромобильная группировка в составе еще 50 человек.
Отметим, в Омской области введен режим ЧС в связи с пожарной опасностью в условиях штормового ветра.