В Омской области в обширном пожаре едва не сгорел дом престарелых

Сегодня днем около 12 часов в Называевске случился крупный пожар, который штормовым ветром раздуло почти на всю улицу. К моменту прибытия спасателей горело два частных дома, при этом надворные постройки пылали по всей площади, и с них огонь перекинулся на соседние здания. Скорость ветра в это время достигала 25 м/с, что считается штормовым уровнем.