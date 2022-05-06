На место крупного пожара в Называевске выехал главный прокурор Омской области

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Называевске, штормовой ветер до 25 м/с разнес огонь на соседние здания. По последним данным, горело девять строений: пять домов и четыре хозпостройки. Едва удалось спасти от пламени дом престарелых. Очевидцы утверждают в соцсетях, что выгорела целая улица, множество семей остались без крова.