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На место крупного пожара в Называевске выехал главный прокурор Омской области

На место крупного пожара в Называевске выехал главный прокурор Омской области

6 мая, 17:19
Фото: 1МI
В городе горит целая улица, едва не сгорел дом престарелых.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Называевске, штормовой ветер до 25 м/с разнес огонь на соседние здания. По последним данным, горело девять строений: пять домов и четыре хозпостройки. Едва удалось спасти от пламени дом престарелых. Очевидцы утверждают в соцсетях, что выгорела целая улица, множество семей остались без крова.

На место выехал и. о. прокурора Омской области Андрей Хамошин «в целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия». Прокуратура будет контролировать расследование причин пожара, а также проследит, чтобы лишившимся имущества людям предоставили отвечающее необходимым требованиям временное жилье.

Напомним, проверку по факту пожара начал и Следственный комитет по Омской области. По последним данным, на месте работают 165 спасателей и 23 единицы техники, дополнительно выехала аэромобильная группировка в составе 50 человек.

 

#Пожар в Называевске#Буря и пожары в Омске
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