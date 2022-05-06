Акционеры подали в суд на сервис Netflix

В числе претензий, которые имеют акционеры к сервису Netflix — утаивание факта медленного темпа увеличения числа пользователей. Среди причин ситуации называется использование учетных записей несколькими клиентами одновременно, а также рост конкуренции со стороны других стриминговых сервисов.