Акционеры подали в суд на сервис Netflix

Posted 6 мая 2022, 07:01
Published 6 мая 2022, 07:01
Modified 6 мая 2022, 07:28
Updated 6 мая 2022, 07:28
Сервис Netflix готовится к суду — его акционеры подали коллективный иск, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на портал Axios.
Руководство стримингового сервиса обвиняют в предоставлении ложных данных об увеличении количества подписчиков. Соответствующий иск акционеры компании уже направили в суд Сан-Франциско.
В числе претензий, которые имеют акционеры к сервису Netflix — утаивание факта медленного темпа увеличения числа пользователей. Среди причин ситуации называется использование учетных записей несколькими клиентами одновременно, а также рост конкуренции со стороны других стриминговых сервисов.
В иске к Netflix отмечается, что от акционеров были скрыты и сложности с удерживанием пользователей. Таким образом, сервис терял подписчиков, акционеры несли серьезные убытки.