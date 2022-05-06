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Posted 6 мая 2022, 07:01

Published 6 мая 2022, 07:01

Modified 6 мая 2022, 07:28

Updated 6 мая 2022, 07:28

Акционеры подали в суд на сервис Netflix

6 мая 2022, 07:01
На Netflix подали в суд акционеры, причина — ложная информация о количестве подписчиков сервиса.

Сервис Netflix готовится к суду — его акционеры подали коллективный иск, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на портал Axios.

Руководство стримингового сервиса обвиняют в предоставлении ложных данных об увеличении количества подписчиков. Соответствующий иск акционеры компании уже направили в суд Сан-Франциско.

В числе претензий, которые имеют акционеры к сервису Netflix — утаивание факта медленного темпа увеличения числа пользователей. Среди причин ситуации называется использование учетных записей несколькими клиентами одновременно, а также рост конкуренции со стороны других стриминговых сервисов.

В иске к Netflix отмечается, что от акционеров были скрыты и сложности с удерживанием пользователей. Таким образом, сервис терял подписчиков, акционеры несли серьезные убытки. 

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