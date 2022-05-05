«Здесь огромный потенциал». Программисты на весь Омск заявили о том, что остаются

«Я вырос в Омске, но не прирос к нему. И в ближайшее время я не хочу переезжать. Здесь с командой мы много работаем над интеграциями с различными порталами государственных услуг или межведомственным взаимодействием. Результаты нашей работы делают жизни людей проще – я вижу это и радуюсь. Если раньше человеку нужно было тратить месяц на получение услуги с обязательным обиванием порогов ведомств, то теперь то же самое можно сделать из дома за пару кликов».