«Здесь огромный потенциал». Программисты на весь Омск заявили о том, что остаются

Posted 5 мая 2022,, 03:40
Published 5 мая 2022,, 03:40
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Улыбающиеся молодые люди с рекламных баннеров рекламируют не магазины, мобильную связь или фитнес-клуб. Они заявляют, что они программисты и что остаются в России. Рядом с фото расположен QR-код, при переходе по которому открывается сайт омской компании Gems development. Как сообщает Om1.ru, разработчики компании решили таким образом выразить свою любовь к городу и желание делать его еще лучше.
Gems разрабатывает и поддерживает систему Geometa, которую используют органы власти в различных городах. Программное обеспечение помогает принимать решения по управлению городами, делает процессы более эффективными и прозрачными. С помощью этого программного обеспечения можно озеленять улицы, строить дороги, избегать наводнений и просто делать жизнь лучше.
Почему программисты решили остаться?
Разработчики, фотографии которых можно увидеть по всему городу, рассказали изданию, почему остаются в Омске, в Gems. Для большинства это родной и любимый город. Молодых людей радует, что он преобразился в последнее время. Им нравится работа и люди, которые их окружают.
Дмитрий Долгушин:
«Омск – мой родной город. Здесь много мест, которые я люблю: наши набережные, остров Кировский, парки и скверы, поля и леса сельхозакадемии. Нравится наш климат – зимой можно гонять на лыжах и коньках, а весной пересесть на велосипед или мотоцикл —не успевает надоесть! Но меня беспокоит отток специалистов, поэтому я пытаюсь заинтересовать окружающих тем, что делаю сам в Gems. Хочу сделать так, чтобы большинство оставалось».
Аслан Тюлегенов:
«Здесь мой дом, семья и классная работа. И покидать этот залитый солнцем город я не хочу. На работе в Gems я каждый день узнаю что-то новое, изучаю технологии, ищу точки применения своих знаний. Здесь меня окружают профессионалы, заряжают силами и энергией. В конце концов, зачем уезжать, если всё чётко?»
Дмитрий Шамрик:
«Из окон офиса и на прогулках я вижу, как Омск с каждым днём становится всё более современным и комфортным для жизни. Здесь огромный потенциал роста и развития в технологическом направлении, в области градостроительства и инфраструктуры. И я горжусь тем, что вложил частичку своего кода в продукт, с которым Омск становится лучше».
Дмитрий Передера:
«Я вырос в Омске, но не прирос к нему. И в ближайшее время я не хочу переезжать. Здесь с командой мы много работаем над интеграциями с различными порталами государственных услуг или межведомственным взаимодействием. Результаты нашей работы делают жизни людей проще – я вижу это и радуюсь. Если раньше человеку нужно было тратить месяц на получение услуги с обязательным обиванием порогов ведомств, то теперь то же самое можно сделать из дома за пару кликов».
Пошуметь на весь город - этого хотели организаторы акции. По словам бренд-менеджера Gems development Елены Ничетайловой, идея «Я остаюсь» родилась из слогана «Нельзя просто так взять и покинуть Омск». Сначала был взят образ Егора Летова, античные статуи, средневековые картины, мемы, котики. Позже появилась идея вовлечь команду, и ребята с удовольствием откликнулись.
Генеральный директор Gems development. Алексей Дударев:
«Сегодня отечественный бизнес встречается с ситуацией, когда клиенты отказываются работать с русской разработкой или появляются требования перенести офис в другие страны. У программистов для сохранения контрактов и стабильности оплат всего два пути решения: релокация сотрудников и офисов или поиск новых цепочек доставки ценностей и денег, в том числе через открытие новых юридических лиц за пределами родной страны».
Без ИТ-специалистов в Омске, по словам Алексея, не будет бизнеса, достойных ИТ-продуктов и сервиса. Поэтому своей задачей он видит обеспечение стабильного роста команды.
«Мы стараемся отбирать талантливых специалистов, обладающих уникальными знаниями. Это позволяет сохранять интерес сотрудников и их профессиональный рост за счёт постоянного информационного обмена внутри компании», — считает Алексей.
Если ты тоже остаешься и хочешь гордиться своей работой в Омске — заходи на сайт и присоединяйся к команде Gems.