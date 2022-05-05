Официально на репетицию парада омичей не приглашают. Однако зрелищная подготовка войск и проход техники всегда привлекают внимание. К тому же на репетиции технику можно увидеть значительно ближе, чем 9 мая на заполненной толпой площади. Так что при желании омичи могут подойти в центр и найти локацию для наблюдения — правда, переходить за ограждения не стоит, и нужно быть готовыми к тому, что правоохранительные органы попросят случайных зрителей отойти подальше.