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Центр Омска перекроют для репетиции парада Победы: список улиц

Центр Омска перекроют для репетиции парада Победы: список улиц

5 мая, 12:33
Фото: Город55
Репетиция парада Победы пройдет в Омске вечером 5 мая. Автомобилистам нужно готовиться к традиционным праздничным пробкам.

Движение в центре города будет ограничено 9 мая, в День Победы. Но перед этим пройдут репетиции парада, для которых также перекроют часть улиц и запретят парковку. Официальная репетиция пройдет 5 мая около 19:00 вечера. Хотя уже сегодня на дорогах можно было увидеть военную технику.

Перекрытие дорог в Омске из-за репетиции парада Победы

5 мая с 19:30 до 24:00 перекроют Соборную площадь и улицу Ленина от площади Победы до улицы Интернациональной. Также движение будет запрещено по Банковскому переулку (от Певцова до Соборной площади), Ивана Алексеева (от Соборной площади до Красина) и Тарской (от Ленина до Красина).

5 мая с 20:00 до 24:00 перекроют еще несколько участков, по которым будет двигаться военная техника. В частности, проехать нельзя будет по Красному Пути от улицы Фрунзе, Интернациональной, Орджоникидзе и другим. Полный список перекрытий из-за репетиции парада Победы в Омске можно посмотреть ниже.

 

Где запрещена парковка из-за репетиции парада

Запрет на парковку будет действовать с самого утра: с 10:00 до 24:00. Транспорт под угрозой эвакуации нельзя будет оставлять в местах проведения мероприятий, то есть на Соборной площади и прилегающих улицах. Запрет касается всех видов транспорта. На местах будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции, так что припарковаться «по-тихому» и «ненадолго» не получится.

ГИБДД призывает быть внимательнее и смотреть на знаки и дорожные щиты, чтобы избежать неприятностей.

Как попасть на репетицию парада в Омске

Официально на репетицию парада омичей не приглашают. Однако зрелищная подготовка войск и проход техники всегда привлекают внимание. К тому же на репетиции технику можно увидеть значительно ближе, чем 9 мая на заполненной толпой площади. Так что при желании омичи могут подойти в центр и найти локацию для наблюдения — правда, переходить за ограждения не стоит, и нужно быть готовыми к тому, что правоохранительные органы попросят случайных зрителей отойти подальше.

Во сколько будет парад Победы в Омске 2022

Торжественное построение войск Омского гарнизона традиционно стартует в Омске на Соборной площади в 12:00. Через час, в 13:00, начнется шествие «Бессмертного полка». В течение дня также пройдут праздничные мероприятия в городских парках (подробная программа появится позже). А вечером омичей ждет салют.

#День Победы в Омске#Вероника Жукова
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