ОНПЗ помог разработать мобильное приложение для школьников по омской истории

ОНПЗ системно поддерживает образовательные проекты, повышающие интерес школьников к изучению истории и культуры Омской области. В прошлом году городские и районные школы участвовали в масштабном проекте «Люби и знай свой край». Также образовательные учреждения снабдили пособиями серии «География Омской области». При участии предприятия началась серия просветительских проектов, в которые постепенно вовлекается все больше учеников. Дети расписывают деревянные фигурки ключевых персонажей истории региона на мастер-классах творческого объединения «Сказ». В ДХШ № 3 путешествуют по музеям мира с помощью очков виртуальной реальности. Участники проекта «ОмскЛитераТУР» посещают литературные видеоэкскурсии по знаковым местам города.