ОНПЗ помог разработать мобильное приложение для школьников по омской истории

Приложение, разработанное специалистами Центра интеллектуального и творческого развития «Ноосфера», широко используется педагогами на краеведческих занятиях в школах. Оно доступно на всех видах мобильных устройств. Дети знакомятся со страницами омской истории в формате интерактивной викторины. Интерфейс сервиса позволяет узнавать об исторических событиях и значимых персонажах с помощью букв русского алфавита.
Ранее проект признали одной из лучших образовательных инициатив в рамках грантового конкурса Омского НПЗ. Создание возможностей для дополнительного образования детей и молодежи — одно из ключевых направлений работы предприятия по программе социальных инвестиций «Родные города».
«Омский НПЗ ведет системную работу по созданию условий для развития детей. Предприятие делает современные технологии доступными каждому. Образовательный процесс сегодня неотделим от использования интернет-ресурсов, а учебные программы все чаще включают интерактив на базе информационных технологий. Так занятия становятся еще более интересными. Это позволяет эффективнее вовлекать школьников в процесс обучения», — отмечает вице-мэр Омска Инна Елецкая.
ОНПЗ системно поддерживает образовательные проекты, повышающие интерес школьников к изучению истории и культуры Омской области. В прошлом году городские и районные школы участвовали в масштабном проекте «Люби и знай свой край». Также образовательные учреждения снабдили пособиями серии «География Омской области». При участии предприятия началась серия просветительских проектов, в которые постепенно вовлекается все больше учеников. Дети расписывают деревянные фигурки ключевых персонажей истории региона на мастер-классах творческого объединения «Сказ». В ДХШ № 3 путешествуют по музеям мира с помощью очков виртуальной реальности. Участники проекта «ОмскЛитераТУР» посещают литературные видеоэкскурсии по знаковым местам города.
«Омский НПЗ комплексно подходит к вопросам повышения качества жизни омичей. В рамках нашей социальной деятельности мы на постоянной основе поддерживаем значимые инициативы жителей региона. Особое внимание ОНПЗ уделяет поддержке образовательных проектов. Применение современных технологий в обучении детей способствует созданию благоприятной среды для их интеллектуального развития. Мы помогаем воспитывать активное, сильное, готовое к серьезным профессиональным вызовам поколение», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.