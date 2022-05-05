Напавшего с разбитой бутылкой на кондуктора омича объявили в розыск

Ранее уже сообщалось о вопиющем происшествии в салоне троллейбуса № 3. Днем 3 мая в транспорт зашел выпивший мужчина с бутылкой в руках. На просьбу оплатить проезд ответил отказом. Возникла словесная перепалка с кондуктором, во время которой пассажир сначала уронил и разбил бутылку, а потом осколками ударил женщину по голове. Ту пришлось госпитализировать. После оказания медпомощи женщину отпустили домой.