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Напавшего с разбитой бутылкой на кондуктора омича объявили в розыск

Напавшего с разбитой бутылкой на кондуктора омича объявили в розыск

5 мая, 21:25
Фото: 1МI
Вместо проездного пьяный пассажир «предъявил» осколки стекла.

Ранее уже сообщалось о вопиющем происшествии в салоне троллейбуса № 3. Днем 3 мая в транспорт зашел выпивший мужчина с бутылкой в руках. На просьбу оплатить проезд ответил отказом. Возникла словесная перепалка с кондуктором, во время которой пассажир сначала уронил и разбил бутылку, а потом осколками ударил женщину по голове. Ту пришлось госпитализировать. После оказания медпомощи женщину отпустили домой.

Мужчина при этом, по видимому, успел выйти из транспорта и остался безнаказанным.

Теперь в обстоятельствах разбираются полицейские. Агрессивного пассажира объявили в розыск. Его внешность успели зафиксировать камеры видеонаблюдения на остановке.

Любую информацию, которая поможет задержать нарушителя, просят сообщать по тел.: 102, 8-962-034-24-34.

#Новости#Полиция#Кондуктор#Вероника Жукова#Видео
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