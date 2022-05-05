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Молодежный чемпионат мира по хоккею вместо Омска примет Канада

Молодежный чемпионат мира по хоккею вместо Омска примет Канада

5 мая, 23:44
Фото: пресс-служба ХК "Авангард"
МЧМ-2023 по хоккею официально сменил «прописку».

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в канадских городах Галифакс и Монктон. Сообщение об этом появилось на сайте Федерации хоккея Канады. Страна будет принимать турнир уже в 16-й раз.

«Я благодарю Федерацию хоккея Канады за то, что за столь короткое время они нашли два города, которые примут турнир», — заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Напомним, МЧМ должен был пройти в декабре 2022 — январе 2023 года в Омске и Новосибирске. Однако в начале марта IIHF лишила Россию права принимать турнир из-за ситуации на Украине.

В Омске и Новосибирске к МЧМ строились новые хоккейные арены. Руководство обоих регионов заверило, что площадки будут достроены в любом случае. «Арена Омск» уже достраивается, «Авангард» новый сезон откроет дома. Также к международному турниру в Омске возводится несколько отелей: гостиницу на Щербанева и отель «Космос» на набережной Тухачевского обещают закончить, несмотря на отмену чемпионата.

 

#Новости#Хоккей#Арена Омск#Авангард#Вероника Жукова
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