Молодежный чемпионат мира по хоккею вместо Омска примет Канада

В Омске и Новосибирске к МЧМ строились новые хоккейные арены. Руководство обоих регионов заверило, что площадки будут достроены в любом случае. «Арена Омск» уже достраивается, «Авангард» новый сезон откроет дома. Также к международному турниру в Омске возводится несколько отелей: гостиницу на Щербанева и отель «Космос» на набережной Тухачевского обещают закончить, несмотря на отмену чемпионата.