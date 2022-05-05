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Posted 5 мая 2022, 17:47

Published 5 мая 2022, 17:47

Modified 5 мая 2022, 17:49

Updated 5 мая 2022, 17:49

Экономист заявил, что цены на смартфоны в России начали падать из-за укрепления рубля

5 мая 2022, 17:47

Экономист заявил, что цены на смартфоны в России начали падать из-за укрепления рубля

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что благодаря укреплению рубля подешевели смартфоны и некоторые другие товарные позиции.

По словам Переславского, многие товары в России сегодня дороже, чем в начале февраля, но не более чем на четверть, однако это не касается товарных групп, где дефицит виден из-за ухода производителей с рынка РФ. Об этом пишет «Правда.Ру».

 

Эксперт отметил, что у россиян сложилось ошибочное мнение, что цены застыли на отметках, до которых выросли на фоне военной операции РФ на Украине, из-за подорожавших автозапчастей, строительной техники, а также отделочных материалах, некоторых лекарственных средств, комплектующих для компьютеров, отдельном сетевом оборудовании.

 

«Таких позиций множество, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так», — добавил эксперт.

 

Переславский считает, что снижение цен зависит от механизма параллельного импорта. Если товары будут поступать по «серым» схемам, то и скидка к нынешним ценам может составить до 30 процентов.

#Экономика
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