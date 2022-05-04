Алексей Русавский призвал омичей посетить парад Победы

Генеральный директор управляющей компании «Жилищник — 3», участник предварительного голосования «Единой России», опубликовал кадры с подготовки к параду Победы в Омске. На фото техника с символикой в поддержку спецоперации.
9 мая в Омске традиционно пройдет парад в честь 77-летия Победы. На завтра запланирована репетиция, но уже сегодня военную технику можно заметить на центральных улицах города. Русавский написал, что на парад отправится со всей семьей, и призвал омичей поучаствовать в торжественном событии.
«Омичи уже во всю готовятся к параду. Сегодня увидел в центре города военную технику. Испытал легкий трепет. 9 мая — большое событие для каждого россиянина. Наши военные уже репетируют, чтобы в канун праздника все было отточено до идеала. Колонны машин, конечно, впечатлили», — говорит Алексей Русавский.
Отметим, что только Омским региональным отделением «Единой России» за два месяца проведено более 300 патриотических акций, направленных на поддержку мирных жителей Донбасса и российских военных, задействованных в спецоперации.
«Очень хочется поддержать наших парней, которые сейчас выполняют миротворческую миссию на Украине и защищают мирное население. На Парад мы обязательно пойдем всей семьей, чтобы насладиться мощью и красотой наших боевых машин. Я уверен, 9 мая на центральную площадь придет много омичей. Сейчас мы едины как никогда!», — подчеркнул Алексей Русавский.