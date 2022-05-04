Алексей Русавский призвал омичей посетить парад Победы

9 мая в Омске традиционно пройдет парад в честь 77-летия Победы. На завтра запланирована репетиция, но уже сегодня военную технику можно заметить на центральных улицах города. Русавский написал, что на парад отправится со всей семьей, и призвал омичей поучаствовать в торжественном событии.