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В Омске на озеленение ОЭЗ «Авангард» направят 400 млн рублей

28 апреля 12:48
Фото: Город55
Кроме того, в 2022 году мэрия высадит в Омске более 40 тысяч деревьев и кустарников

Управляющая компания ОЭЗ «Авангард» в течении трех лет направит более 400 млн рублей на озеленение и благоустройство территории особой экономической зоны, говорится в анонсе заседания «зеленой» комиссии на сайте мэрии Омска. Речь идет о высадке деревьев-крупномеров и кустарников, а также дальнейший уход за ними.

Озеленение и благоустройство будет проводиться на территории зоны «Авангард» взамен вырубаемого управляющей компанией дикороса. 

Сейчас зона выглядит такСейчас зона выглядит так
Сейчас зона выглядит такСейчас зона выглядит так
Сейчас зона выглядит такСейчас зона выглядит так
Сейчас зона выглядит такСейчас зона выглядит так
Сейчас зона выглядит так
Фото: Город55

Ранее мэр Омска Сергей Шелест также пообещал в 2022 году высадить в городе более 40 тыс. деревьев и кустарников. По его словам, планируется высадить 20,3 тыс. деревьев и 21 тыс. кустарников (сирень, кизильник, барбарис) в парках и скверах. Кроме того, в городских лесах высадят 71 тыс. двухлетних сосен.  

В озеленение города в этом году готовы принять участие промышленники и застройщики. Это еще около 1 тыс. деревьев, сказал Сергей Шелест.  

Например, в субботу «Полиом» высадил аллею из 50 дубов и столько же планирует посадить осенью.

По словам Шелеста, все планы по озеленению доведены до глав округов и включены в их KPI.

#Омск#Новости
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