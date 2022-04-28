В Омске на озеленение ОЭЗ «Авангард» направят 400 млн рублей

Ранее мэр Омска Сергей Шелест также пообещал в 2022 году высадить в городе более 40 тыс. деревьев и кустарников. По его словам, планируется высадить 20,3 тыс. деревьев и 21 тыс. кустарников (сирень, кизильник, барбарис) в парках и скверах. Кроме того, в городских лесах высадят 71 тыс. двухлетних сосен.