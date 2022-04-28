В Омске на озеленение ОЭЗ «Авангард» направят 400 млн рублей

Управляющая компания ОЭЗ «Авангард» в течении трех лет направит более 400 млн рублей на озеленение и благоустройство территории особой экономической зоны, говорится в анонсе заседания «зеленой» комиссии на сайте мэрии Омска. Речь идет о высадке деревьев-крупномеров и кустарников, а также дальнейший уход за ними.
Озеленение и благоустройство будет проводиться на территории зоны «Авангард» взамен вырубаемого управляющей компанией дикороса.
Ранее мэр Омска Сергей Шелест также пообещал в 2022 году высадить в городе более 40 тыс. деревьев и кустарников. По его словам, планируется высадить 20,3 тыс. деревьев и 21 тыс. кустарников (сирень, кизильник, барбарис) в парках и скверах. Кроме того, в городских лесах высадят 71 тыс. двухлетних сосен.
В озеленение города в этом году готовы принять участие промышленники и застройщики. Это еще около 1 тыс. деревьев, сказал Сергей Шелест.
Например, в субботу «Полиом» высадил аллею из 50 дубов и столько же планирует посадить осенью.
По словам Шелеста, все планы по озеленению доведены до глав округов и включены в их KPI.