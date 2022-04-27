Под стражу заключен второй фигурант дела о покушении на журналиста Соловьева

Под стражу заключен второй фигурант дела о покушении на журналиста Соловьева

В Басманном суде российской столицы принято решение о заключении под стражу Максима Дружинина, которого подозревают в покушении на убийство известного российского журналиста Владимира Соловьева.

Дружинин будет находиться под стражей до 25 июня текущего года. Информационный портал RT пишет об этом со ссылкой на заявление судьи Елены Ленской. Первый подозреваемый в покушении на убийство Соловьева — Василий Стрижаков — был заключен под стражу в минувший вторник, 26 апреля. Днем ранее сотрудники ФСБ задержали неонацистов, которые по заданию украинских властей планировали убить журналиста. Фигурантов в уголовном деле — шесть. В ведомстве сообщили, что перед ними была поставлена задача подорвать Соловьева в автомобиле. По информации ФСБ России, у задержанных изъяли зажигательные устройства по типу «коктейля Молотова», СВУ, пистолеты ПМ, охотничье ружье, а также гранату РГД-5.