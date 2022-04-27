Под стражу заключен второй фигурант дела о покушении на журналиста Соловьева

Posted 27 апреля 2022, 16:17
Published 27 апреля 2022, 16:17
Modified 27 апреля 2022, 16:18
Updated 27 апреля 2022, 16:18
Дружинин будет находиться под стражей до 25 июня текущего года. Информационный портал RT пишет об этом со ссылкой на заявление судьи Елены Ленской.
Первый подозреваемый в покушении на убийство Соловьева — Василий Стрижаков — был заключен под стражу в минувший вторник, 26 апреля.
Днем ранее сотрудники ФСБ задержали неонацистов, которые по заданию украинских властей планировали убить журналиста. Фигурантов в уголовном деле — шесть. В ведомстве сообщили, что перед ними была поставлена задача подорвать Соловьева в автомобиле.
По информации ФСБ России, у задержанных изъяли зажигательные устройства по типу «коктейля Молотова», СВУ, пистолеты ПМ, охотничье ружье, а также гранату РГД-5.