Капитан сборной Италии по футболу Кьеллини принял решение завершить карьеру

Posted 26 апреля 2022, 16:59
Published 26 апреля 2022, 16:59
Modified 26 апреля 2022, 17:01
Updated 26 апреля 2022, 17:01
По словам футболиста, это произойдет 1 июня, после матча против команды Аргентины на “Уэмбли”. В этот день он попрощается со сборной и синей футболкой, пишет RT.
Итальянцы сыграют со сборной Аргентины в матче победителей первенств Европы и Южной Америки. Этот матч получил название “Финалиссима”.
Данное мероприятие станет первым в рамках сотрудничества между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).
В составе итальянской команды Кьеллини выиграл чемпионат Европы 2021 года. Кроме того, защитник является финалистом Евро-2012.