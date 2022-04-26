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Posted 26 апреля 2022, 16:59

Published 26 апреля 2022, 16:59

Modified 26 апреля 2022, 17:01

Updated 26 апреля 2022, 17:01

Капитан сборной Италии по футболу Кьеллини принял решение завершить карьеру

26 апреля 2022, 16:59
Капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру в национальной команде.

По словам футболиста, это произойдет 1 июня, после матча против команды Аргентины  на “Уэмбли”. В этот день он попрощается со сборной и синей футболкой, пишет RT.

 

Итальянцы сыграют со сборной Аргентины в матче победителей первенств Европы и Южной Америки. Этот матч получил название “Финалиссима”.

 

Данное мероприятие станет первым в рамках сотрудничества между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

 

В составе итальянской команды Кьеллини выиграл чемпионат Европы 2021 года. Кроме того, защитник является финалистом Евро-2012.

 

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