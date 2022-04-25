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Posted 25 апреля 2022,, 11:41

Published 25 апреля 2022,, 11:41

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Со 2 июня «Аэрофлот» запустит дополнительный рейс из Омска в Москву

25 апреля 2022, 11:41
Об этом сообщается в расписании омского аэропорта.

Как сообщается в расписании на сайте омского аэропорта, со 2 июня из Омска появится дополнительный рейс "Аэрофлота" в Москву.

На сегодняшний день самолеты перевозчика летают из Омска в Шереметьево ежедневно в 5:50. Однако со 2 июня по 29 октября  появится еще один авиарейс. В столицу можно будет улететь каждый день в 8:05.

Напомним, что ежедневные перелеты из Омска в Москву "Аэрофлот" возобновил с 14 апреля. 

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