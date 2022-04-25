Со 2 июня «Аэрофлот» запустит дополнительный рейс из Омска в Москву

На сегодняшний день самолеты перевозчика летают из Омска в Шереметьево ежедневно в 5:50. Однако со 2 июня по 29 октября появится еще один авиарейс. В столицу можно будет улететь каждый день в 8:05.



Напомним, что ежедневные перелеты из Омска в Москву "Аэрофлот" возобновил с 14 апреля.