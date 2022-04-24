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Posted 24 апреля 2022,, 06:53

Published 24 апреля 2022,, 06:53

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Жуткая неясность. Омичей ждут ночные морозы и дневная жара

24 апреля 2022, 06:53

На грядущей неделе в Омске потеплеет до +22 градусов

Синоптики обещают туман и дожди.

Стало известно, какая погода* будет в Омской области в ближайшие дни. Первые ночные заморозки ожидаются уже сегодня. Похолодает до -6 градусов, местами туман.

Новая неделя начнется с +10…+15. Осадков не прогнозируют, порывы ветра достигнут 9 метров в секунду.

В ночь с понедельника на вторник омичей ждут морозы, при прояснении до -5. Местами пойдет небольшой дождь. А вот днем 26 апреля синоптики обещают резкое до +19, но с сохранением осадков. Ветер усилится — от 5 до 10 метров в секунду.

Очередное похолодание ожидается в ночь на среду, столбик термометра опустится до -3 градусов. Без осадков, местами туман. И вновь после — дневная жара. 27 апреля, по данным Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха +17…+22. Без осадков, но с ветром до 13 метро в секунду.

*прогноз актуален на момент публикации.

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