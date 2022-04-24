Жуткая неясность. Омичей ждут ночные морозы и дневная жара

В ночь с понедельника на вторник омичей ждут морозы, при прояснении до -5. Местами пойдет небольшой дождь. А вот днем 26 апреля синоптики обещают резкое до +19, но с сохранением осадков. Ветер усилится — от 5 до 10 метров в секунду.