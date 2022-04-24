Жуткая неясность. Омичей ждут ночные морозы и дневная жара

Posted 24 апреля 2022,, 06:53
Published 24 апреля 2022,, 06:53
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Стало известно, какая погода* будет в Омской области в ближайшие дни. Первые ночные заморозки ожидаются уже сегодня. Похолодает до -6 градусов, местами туман.
Новая неделя начнется с +10…+15. Осадков не прогнозируют, порывы ветра достигнут 9 метров в секунду.
В ночь с понедельника на вторник омичей ждут морозы, при прояснении до -5. Местами пойдет небольшой дождь. А вот днем 26 апреля синоптики обещают резкое до +19, но с сохранением осадков. Ветер усилится — от 5 до 10 метров в секунду.
Очередное похолодание ожидается в ночь на среду, столбик термометра опустится до -3 градусов. Без осадков, местами туман. И вновь после — дневная жара. 27 апреля, по данным Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха +17…+22. Без осадков, но с ветром до 13 метро в секунду.
*прогноз актуален на момент публикации.