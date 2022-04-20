Стало известно, когда в Омске начнется масштабное отключение горячей воды

Затем воду отключат абонентам ТЭЦ-3, захватив часть Левого берега. Воды с 7 по 20 июня не будет в домах на бульварах Архитекторов, Заречном и Зеленом, а также в переулках Новоселовский и Круговой, Телевизионный и Окружной, на проспектах Королева и Комарова, а также в Нефтяниках на проспектах Менделеева, Культуры, Мира и других улицах города.