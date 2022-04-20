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Posted 20 апреля 2022, 11:54

Published 20 апреля 2022, 11:54

Modified 23 января, 14:08

Updated 23 января, 14:08

Омичам рассказали, когда готовиться к отключению горячей воды

Стало известно, когда в Омске начнется масштабное отключение горячей воды

20 апреля 2022, 11:54
Фото: 1MI.

Омичам рассказали, когда готовиться к отключению горячей воды

Отключение воды запланировано преимущественно на июнь.

График отключения горячей воды обнародовала теплоснабжающая компания «Омск РТС». Первыми столкнутся с отключением воды абоненты ТЭЦ-4 на проспекте Мира, на улице Пригородной, Забайкальской, Полевой и Комбинатской им отключат водоснабжение 16 мая и включат через 10 дней, 25 мая. В августе им снова отключат воду, но всего на три дня — с 22 по 25 августа.

Также с 18 мая горячую воду на две недели, до 31 мая, отключат абонентам ТЭЦ-5. Отключение затронет центр Омска — проспект Маркса, 10 лет Октября, бульвар Мартынова, улицы Звездова, Ивана Алексеева, Ленина, Куйбышева, Иртышскую набережную и другие улицы Омска.

Затем воду отключат абонентам ТЭЦ-3, захватив часть Левого берега. Воды с 7 по 20 июня не будет в домах на бульварах Архитекторов, Заречном и Зеленом, а также в переулках Новоселовский и Круговой, Телевизионный и Окружной, на проспектах Королева и Комарова, а также в Нефтяниках на проспектах Менделеева, Культуры, Мира и других улицах города.

С 15 по 28 июня горячей воды не будет у абонентов ТЭЦ-2 И ТЭЦ-5. Это бульвар Победы, часть проспекта Маркса, Спортивный проезд, Линии, улицы Богдана Хмельницкого, Масленникова, Декабристов и другие.

С 29 июня по 12 июля воды не будет у абонентов КРК. Речь идет о домах и зданиях на проспекте Комарова, улицах Ватутина и Волгоградской, улицах Дианова, Комкова и Лукашевича, а также Перелета и Солнечной.

В июле с 13 по 27 число горячей воды не будет в домах, которые обслуживает ТЭЦ-5. Это военный городок, набережная Тухачевского, 10 лет Октября, Булатова, Волочаевская и ряд других улиц.

В августе без горячей воды с 2 по 16 число останутся абоненты ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5. Это Космический проспект, улица Горького, Железнодорожные, Индустриальная, Кирова, Кордная и другие.

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