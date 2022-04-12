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Posted 12 апреля 2022,, 07:33

Published 12 апреля 2022,, 07:33

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Рекомендации клиентам Сбера по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на iOS

12 апреля 2022, 07:33
Из-за введённых санкций мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store.

Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка.  

Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать web-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.

Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности. Тем не менее просим клиентов соблюдать бдительность и устанавливать приложения Сбера только по ссылкам, указанным на официальном сайте www.sberbank.ru  

#Екатерина Чаплинская
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