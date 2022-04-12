Рекомендации клиентам Сбера по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на iOS

Posted 12 апреля 2022,, 07:33
Published 12 апреля 2022,, 07:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка.
Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать web-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.
Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности. Тем не менее просим клиентов соблюдать бдительность и устанавливать приложения Сбера только по ссылкам, указанным на официальном сайте www.sberbank.ru