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Posted 10 апреля 2022,, 07:11

Published 10 апреля 2022,, 07:11

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Весна идет, весне дорогу. Омичей ждет настоящая жара

10 апреля 2022, 07:11

В Омской области потеплеет до +18 градусов

Первая половина грядущей недели обещает быть по-весеннему жаркой.

Прогноз на ближайшие дни опубликовало Обь-Иртышское УГМС. Кажется, омичей ждет теплая неделя.

Сегодня ночью похолодает до -7 градусов. При этом осадков и сильного ветра не ожидается.

Новая неделя начнется с потепления +9…+14. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.

В ночь с 11 на 12 апреля при прояснении температура может резко опуститься до -8 градусов. И так же стремительно на улице станет жарко во вторник днем. Столбик термометра поднимется до +18. Ветер прогнозируют от 8 до 13 метров в секунду.

Примерно такая же погода ожидает омичей в среду. Днем +13…+18 градусов. Без осадков.

#Город#Погода#Омск#Омская область#Новости
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