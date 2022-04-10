Весна идет, весне дорогу. Омичей ждет настоящая жара

Posted 10 апреля 2022,, 07:11
Published 10 апреля 2022,, 07:11
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Прогноз на ближайшие дни опубликовало Обь-Иртышское УГМС. Кажется, омичей ждет теплая неделя.
Сегодня ночью похолодает до -7 градусов. При этом осадков и сильного ветра не ожидается.
Новая неделя начнется с потепления +9…+14. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.
В ночь с 11 на 12 апреля при прояснении температура может резко опуститься до -8 градусов. И так же стремительно на улице станет жарко во вторник днем. Столбик термометра поднимется до +18. Ветер прогнозируют от 8 до 13 метров в секунду.
Примерно такая же погода ожидает омичей в среду. Днем +13…+18 градусов. Без осадков.