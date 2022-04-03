Весенние порывы. Озвучена дата глобального потепления в Омске

Новая неделя в Омской области начнется с потепления. Уже завтра, 4 апреля, температура воздуха поднимется до +15 градусов. Осадков не ожидается как минимум до четверга. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Ночью небольшое похолодание +2…+7.