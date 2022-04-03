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Posted 3 апреля 2022,, 07:19

Published 3 апреля 2022,, 07:19

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Весенние порывы. Озвучена дата глобального потепления в Омске

3 апреля 2022, 07:19

С начала недели в Омске потеплеет до +15 градусов

Высокие температуры сопроводит сильный ветер.

Новая неделя в Омской области начнется с потепления. Уже завтра, 4 апреля, температура воздуха поднимется до +15 градусов. Осадков не ожидается как минимум до четверга. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Ночью небольшое похолодание +2…+7.

Во вторник омичей тоже ждет весеннее тепло. Правда, с сильными порывами ветра — до 18 метров в секунду.

В ночь с 5 на 6 апреля столбик термометра опустится до -1 градуса. По сообщениям Обь-Иртышского УГМС, уже в среду днем вновь потеплеет, до +10 градусов.

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