Весенние порывы. Озвучена дата глобального потепления в Омске

Posted 3 апреля 2022,, 07:19
Published 3 апреля 2022,, 07:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Новая неделя в Омской области начнется с потепления. Уже завтра, 4 апреля, температура воздуха поднимется до +15 градусов. Осадков не ожидается как минимум до четверга. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Ночью небольшое похолодание +2…+7.
Во вторник омичей тоже ждет весеннее тепло. Правда, с сильными порывами ветра — до 18 метров в секунду.
В ночь с 5 на 6 апреля столбик термометра опустится до -1 градуса. По сообщениям Обь-Иртышского УГМС, уже в среду днем вновь потеплеет, до +10 градусов.